Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

У середу вранці, 7 лютого, російську окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Спочатку противник використовує хвилю ударних дронів, після — ракети, які постійно змінюють напрямку. Сьогодні повітряні цілі долетіли навіть до кордону з Польщею.

Про це розповів військовий аналітик Сергій Грабський в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна.

Яку тактику використовує РФ під час масованих обстрілів

Як розповів експерт, Росія постійно удосконалює свої методи нанесення ударів по Україні. У той же час, вони щоразу мають практично однакову тактику.

Спочатку ворог застосовує хвилю ударних дронів, щоб виявити напрямки дії української ППО. Після — використовує ракети, які постійно змінюють свою траєкторію. Це, зокрема, є комбінація крилатих та балістичних.

За словами Грабського, напрямок російських ракет різний, повітряні цілі накривають усю країну. Ба більше, сьогодні вони долетіли навіть до кордону з Польщею.

"Саме тому противник намагається знесилити систему протиповітряної оборони, послабити нас і розосередити нашу увагу, намагаючись десь влучити в об'єкти", — сказав Грабський.

Ще однією особливістю атак РФ, як додав військовий аналітик, є те, що окупанти намагаються завдавати щоденних ударів по прифронтових регіонах.

Нагадаємо, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві.