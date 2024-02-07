Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ arrow

Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

07 лютого 2024 р. 10:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

Text

08:09 Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

6 лютого 2024
Text
Новина з відео

21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

20:51ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

Text

20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

Text
Новина з відео

20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Новина з відео

20:04Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

Text

19:40 Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

Text

08:09 Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

6 лютого 2024
Text
Новина з відео

21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

20:51 ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

Text

20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

Text
Новина з відео

20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Новина з відео

20:04 Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

Text

19:40 Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

У середу вранці, 7 лютого, російську окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Спочатку противник використовує хвилю ударних дронів, після — ракети, які постійно змінюють напрямку. Сьогодні повітряні цілі долетіли навіть до кордону з Польщею.

Про це розповів військовий аналітик Сергій Грабський в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна. 

Яку тактику використовує РФ під час масованих обстрілів

Як розповів експерт, Росія постійно удосконалює свої методи нанесення ударів по Україні. У той же час, вони щоразу мають практично однакову тактику.

Спочатку ворог застосовує хвилю ударних дронів, щоб виявити напрямки дії української ППО. Після — використовує ракети, які постійно змінюють свою траєкторію. Це, зокрема, є комбінація крилатих та балістичних.

За словами Грабського, напрямок російських ракет різний, повітряні цілі накривають усю країну. Ба більше, сьогодні вони долетіли навіть до кордону з Польщею. 

"Саме тому противник намагається знесилити систему протиповітряної оборони, послабити нас і розосередити нашу увагу, намагаючись десь влучити в об'єкти", — сказав Грабський. 

Ще однією особливістю атак РФ, як додав військовий аналітик, є те, що окупанти намагаються завдавати щоденних ударів по прифронтових регіонах. 

Нагадаємо, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:34 Мбаппе розповів, скільки зароблятиме в мадридському Реалі

10:31 Українцям виплачують по тисячі гривень щомісяця – хто і як може отримати

Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

10:30 Залужний розповів, скільки ракет було збито під час атаки РФ

Новина з фото

10:15 Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок середи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

10:10 Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ

09:53 Борги за комуналку та аліменти — за що українці стали рідше платити за два роки війни

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

Оновлено

09:49 У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

09:36 ПриватБанк оновив правила щодо карток "єВідновлення"

10:34 Мбаппе розповів, скільки зароблятиме в мадридському Реалі

10:31 Українцям виплачують по тисячі гривень щомісяця – хто і як може отримати

10:30 Залужний розповів, скільки ракет було збито під час атаки РФ

Новина з фото

10:15 Черги на кордоні — ситуація в Одеській області на ранок середи

Новина з фото

10:10 Ракетна атака на Україну — скільки регіонів потрапили під удар РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:53 Борги за комуналку та аліменти — за що українці стали рідше платити за два роки війни

Оновлено

09:49 У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

09:36 ПриватБанк оновив правила щодо карток "єВідновлення"

09:36 Ярмоленко назвав найкращий та найгірший спогади в кар'єрі

Новина з відео

09:32 Росіяни атакували промисловий об'єкт на Львівщині — в ОВА розповіли деталі

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у лютому

06:30 Ситуація загострюється — чи зможуть ЗСУ втримати Авдіївку

Новина з відео

06:01 "Ліві" чеки та оптимізація ПДВ — як великі торгові мережі обманюють українців під час війни

Новина з фото

05:11 Ціни в Україні у 2024 році — на скільки в магазинах здорожчали риба та морепродукти

6 лютого 2024
Новина з відео

23:05 Поїхати на Євробачення-2024 до Швеції — скільки коштуватиме українцям підтримати своїх

Ексклюзив

22:19 У Вашингтоні пройшов Український тиждень — головні підсумки

Новина з відео

21:15 Закон про мобілізацію в альтернативній версії — що розглянуть депутати

20:26 Відтік коштів та параліч судової системи — наслідки нового законопроєкту про мобілізацію

Новина з фото

17:01 Знижки від ВАКС — чому зменшили заставу за Князєва та як допомогли йому вийти із СІЗО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:40 Що думають одесити про можливу відставку Залужного

Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

Text

09:50 ДБР візьметься розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info — новини за 6 лютого

Text

08:09 Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

6 лютого 2024
Text
Новина з відео

21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Text

20:51 ДБР розслідуватиме справу Bihus.info, третину ЧФ знищено, ТЦК взялися за дітей — ефір Новини.LIVE

Text

20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

Text
Новина з відео

20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Новина з відео

20:04 Стеження за журналістами Bihus.Info та агентурна мережа ФСБ – головні події дня в ефірі Новини.LIVE

Text

19:40 Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір