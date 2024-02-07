Российские ракеты долетели до границы с Польшей — эксперт рассказал о тактике атак РФ

В среду утром, 7 февраля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Сначала противник использует волну ударных дронов, после — ракеты, которые постоянно меняют направление. Сегодня воздушные цели долетели даже до границы с Польшей.

Об этом рассказал военный аналитик Сергей Грабский в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Какую тактику использует РФ при массированных обстрелах

Как рассказал эксперт, Россия постоянно совершенствует свои методы нанесения ударов по Украине. В то же время они каждый раз имеют практически одинаковую тактику.

Сначала враг применяет волну ударных дронов, чтобы выявить направления действия украинской ПВО. После — использует ракеты, постоянно меняющие свою траекторию. Это, в частности, комбинация крылатых и баллистических.

По словам Грабского, направление российских ракет разное, воздушные цели накрывают всю страну. Более того, сегодня они долетели даже до границы с Польшей.

"Именно поэтому противник пытается обессилить систему противовоздушной обороны, ослабить нас и рассредоточить наше внимание, пытаясь где-то попасть в объекты", — сказал Грабский.

Еще одной особенностью атак РФ, как добавил военный аналитик, является то, что оккупанты пытаются наносить ежедневные удары по прифронтовым регионам.

Напомним, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской и Львовской областях, а также в Киеве.