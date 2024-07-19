Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Росіяни зосереджують свої сили в Запорізькій області, готуючись відкрити нову ділянку активного фронту. Метою росіян може стати Вугледар у Донецькій області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 19 липня.

Яка ситуація на фронті

Андрющенко зазначив, що російські військові зосереджують свої сили у Розівському та Пологівському районах Запорізької області, поруч із Донеччиною.

"Це частина тривалого наступу, під час якого загарбники намагаються посилити тиск та відкрити нову ділянку активного фронту", — зазначив радник мера Маріуполя.

Він пояснив, що через Запорізьку область росіяни можуть просуватися в напрямку Вугледару з півдня, водночас з півночі вони намагаються просунутися до Курахового і звідти теж хочуть спуститися до Вугледару. За його словами, це нагадує тактику, яку вони використовували в Авдіївці, коли намагалися витіснити українські Сили оборони.

"Вугледар — важливий залізничний вузол, який зв'язує залізницю від Ростова до Криму щонайменш. Це робить його стратегічно важливим об'єктом для росіян. Зараз вони накопичують людей і техніку у Розівці, яка є потужним хабом після початку повномасштабного вторгнення на Запоріжжі", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни.

Раніше ми писали, що воїни Сил оборони України відступили із селища Урожайне Донецької області. Таке рішення було ухвалене задля збереження життів особового складу.