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Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

19 июля 2024 г. 16:38

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Россияне сосредотачивают свои силы в Запорожской области, готовясь открыть новый участок активного фронта. Целью россиян может стать Угледар в Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 19 июля.

Какая ситуация на фронте

Андрющенко отметил, что российские военные сосредотачивают свои силы в Розовском и Пологовском районах Запорожской области, рядом с Донбасом.

"Это часть длительного наступления, во время которого захватчики пытаются усилить давление и открыть новый участок активного фронта", — отметил советник мэра Мариуполя.

Он объяснил, что через Запорожскую область россияне могут продвигаться в направлении Угледара с юга, одновременно с севера они пытаются продвинуться в Курахово и оттуда тоже хотят спуститься в Угледар. По его словам, это напоминает тактику, которую они использовали в Авдеевке, пытаясь вытеснить украинские Силы обороны.

"Угледар — важный железнодорожный узел, который связывает железную дорогу от Ростова до Крыма как минимум. Это делает его стратегически важным объектом для россиян. Сейчас они накапливают людей и технику в Розовке, которая является мощным хабом после начала полномасштабного вторжения в Запорожье", — отметил Андрющенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны.

Ранее мы писали, что воины Сил обороны Украины отступили из поселка Урожайное Донецкой области. Такое решение было принято для сохранения жизней личного состава.

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