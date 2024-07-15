Росіяни просунулися в Урожайному — Братчук прокоментував ситуацію на східному фронті

Російським військам вдалося досягти тактичних успіхів у Донеччині, зокрема в Урожайному. Тим часом у Роботиному українські військові зупинили просування окупантів завдяки артилерії. Ворог хоче повернути втрачені у 2023 році позиції.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 15 липня.

Яка ситуація на східному фронті

Братчук зазначив, що ворог має тактичні успіхи на Донеччині. Ситуація на східному напрямку залишається складною — росіянам вдалося просунутися в Урожайному.

"Ситуація на східному фронті залишається складною, йдуть тяжкі бої. Ворог має тактичні успіхи, він просунувся в Урожайному. Навіть є відео, де росіяни триколорною ганчіркою в центрі того, що залишилося від населеного пункту, розмахують. Тактичне просування воно дійсно є і дається ворогу надзвичайно складно", — заявив речник УДА "Південь".

За його словами, у Роботиному українським військовим вдалося зупинити рух окупантів завдяки роботі артилерії.

"Не так активно діє ворог зараз по Роботино.Там вдалося зупинити рух загарбників і Роботино — сіра зона, яка контролюється артилерією з обох боків. Тому активних просувань там немає", — заявив Братчук.

Він додав, що в Урожайному ситуація залишається надзвичайно складною. Тому, якщо українським захисникам не буде де залишитися в укріпленні, треба відійти.

"Чи буде ворог далі в цьому напрямку просуватися — так. Адже його мета — повернути всі ті позиції, які були втрачені у 2023 році саме на цьому напрямку. Ворог хоче вирівняти лінію бойового зіткнення", — наголосив Братчук.

Ми писали, що ворог продовжує атакувати кожен із напрямків. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 114 бойових зіткнень.

Нагадаємо, російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.