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Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

15 июля 2024 г. 13:25

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Российским войскам удалось добиться тактических успехов в Донецкой области, в частности в Урожайном. Тем временем в Роботино украинские военные остановили продвижение оккупантов благодаря артиллерии. Враг хочет вернуть утраченные в 2023 году позиции.

Об этом сообщил спикер УДА "Південь" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 15 июля.

Какая ситуация на восточном фронте

Братчук отметил, что враг имеет тактические успехи в Донецкой области. Ситуация на восточном направлении остается сложной – россиянам удалось продвинуться в Урожайном.

"Ситуация на восточном фронте остается сложной, идут тяжелые бои. Враг имеет тактические успехи, он продвинулся в Урожайном. Даже есть видео, где россияне трехцветной тряпкой в центре оставшегося от населенного пункта размахивают. Тактическое продвижение оно действительно есть и дается врагу чрезвычайно сложно", — заявил спикер УДА "Південь".

По его словам, в Роботино украинским военным удалось остановить движение окупантов благодаря работе артиллерии.

"Не так активно действует враг сейчас по Роботино. Там удалось остановить движение захватчиков и Роботино — серая зона, которая контролируется артиллерией с обеих сторон. Поэтому активных продвижений там нет", — заявил Братчук.

Он добавил, что в Урожайном ситуация остается очень сложной. Поэтому, если украинским защитникам негде будет остаться в укреплении, надо отойти.

"Будет ли враг дальше в этом направлении продвигаться — да. Ведь его цель — вернуть все те позиции, которые были потеряны в 2023 году именно на этом направлении. Враг хочет выровнять линию боевого столкновения", — подчеркнул Братчук.

Мы писали, что враг продолжает атаковать каждое из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.

Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.

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