Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Офіцер Збройних сил України Олексій Дмитрашківський повідомив, що росіяни обстрілюють Суджу, що у Курській області Росії, за допомогою керованих авіабомб, систем ракетних систем залпового вогню та FPV-дронів "Ланцет". Вони не завдають серйозної шкоди українським воїнам, але влучають по цивільних мешканцях.

Про це Дмитрашківський розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Росіяни обстрілюють Суджу

"Окупанти нібито хочуть вибити Сили оборони України, однак насправді гатять по своїх людях, їхніх будинках та архітектурних пам'ятках", — розповів військовий.

Пам'ятник Леніну на одній з площ міста був зруйнований внаслідок так званого дружнього вогню.

Військові зазначають, що російських загарбників не цікавить той факт, що Суджа є містом РФ. Вони активно обстрілюють місто, застосовуючи при цьому КАБи і РСЗВ.

Вони намагаються таким чином завдати шкоди ЗСУ, проте від таких обстрілів страждають у першу чергу мирні мешканці.