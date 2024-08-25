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Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

25 серпня 2024 р. 16:59

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 Офіцер Збройних сил України Олексій Дмитрашківський повідомив, що росіяни обстрілюють Суджу, що у Курській області Росії, за допомогою керованих авіабомб, систем ракетних систем залпового вогню та FPV-дронів "Ланцет". Вони не завдають серйозної шкоди українським воїнам, але влучають по цивільних мешканцях.

Про це Дмитрашківський розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Росіяни обстрілюють Суджу

"Окупанти нібито хочуть вибити Сили оборони України, однак насправді гатять по своїх людях, їхніх будинках та архітектурних пам'ятках", — розповів військовий. 

Пам'ятник Леніну на одній з площ міста був зруйнований внаслідок так званого дружнього вогню.

Військові зазначають, що російських загарбників не цікавить той факт, що Суджа є містом РФ. Вони активно обстрілюють місто, застосовуючи при цьому КАБи і РСЗВ.

Вони намагаються таким чином завдати шкоди ЗСУ, проте від таких обстрілів страждають у першу чергу мирні мешканці.

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18:02 Як Індія зможе тиснути на російську економіку — Зеленський висунув припущення

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17:48 Військові полку "Азов" знищили російські позиції під час нічної операції — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:39 Росіяни вдарили дроном по автівці ДСНС на Донеччині — в салоні була дитина

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