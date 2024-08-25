Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Офицер Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что россияне обстреливают Суджу, что в Курской области России с помощью управляемых авиабомб, систем ракетных систем залпового огня и FPV-дронов "Ланцет". Они не наносят серьезного вреда украинским воинам, но попадают по гражданским жителям.

Об этом Дмитрашковский рассказал в интервью Новини.LIVE.

Россияне обстреливают Сужу

"Оккупанты якобы хотят выбить Силы обороны Украины, однако на самом деле готовят по своим людям, их домам и архитектурным достопримечательностям", — рассказал военный.

Памятник Ленину на одной из площадей города был разрушен в результате так называемого дружественного огня.

Военные отмечают, что российских захватчиков не интересует тот факт, что Суджа является городом РФ. Они активно обстреливают город, применяя при этом КАБы и РСЗО.

Они пытаются таким образом нанести вред ВСУ, однако от таких обстрелов страдают, в первую очередь, мирные жители.