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РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

РФ вербує іноземців для війни проти України — військовий розповів, чи ефективна ця тактика

13 лютого 2024 р. 18:25

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17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

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15:10 Текст пісні "Teresa & Maria" незмінний — Jerry Heil назвала причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:50 Атака на ТЕС у Дніпрі — коли відновлять станцію і чи чекати на відключення світла

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

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У війні проти України Росія використовує різні методи, зокрема, вербує до своєї армії найманців з африканських країн. Втім, з військової точки зору, ефективності від таких людей мало, хоча б тому, що на їх навчання йде велика кількість часу. 

Про це заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Для чого РФ вербує іноземців для війни

За словами Кудряшова, РФ почала вербувати іноземних громадян для війни не тільки зараз. Свого часу, вони входили й до складу ПВК "Вагнер" і "добровільного" угруповання "Ветеран". Серед них зустрічаються уродженці Латинської Америки та Африки. Переважна кількість — ув'язнені, які відбували покарання за особливо тяжкими статтями. 

Військовий каже, що вербуючи до своєї армії іноземців, Росія намагається вирішити проблеми з особовим складом. Втім, чи ефективні такі люди на полі бою — питання риторичне. Так само складно й сказати про успіх від цієї тактики. 

"З моєї точки зору, вони не ефективні, так як їх неможливо швидко навчити певним діям та реалізувати їх потенціал. Але для Росії вони ефективні, тому що вона застосовує тактику масованих атак, масованих штурмових дій", — сказав Кудряшов. 

Нагадаємо, днями українські військові взяли в полон російського найманця з країни Сьєрра-Леоне, яка знаходиться в Західній Африці. Окупанта вдалося захопити в районі Мар'їнки, що на Донеччині.

Як відомо, Росія завербувала в ряди своїх Збройних сил близько 15 тисяч жителів Непалу. Найманцям пообіцяли оплату за службу в розмірі 2 тис. доларів. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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