Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика arrow
РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

13 февраля 2024 г. 18:25

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст песни "Teresa & Maria" неизменный — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

Text

13:50 Атака на ТЭС в Днепре — когда восстановят станцию и ждать ли отключений света

Text

12:50 Тринчер рассказала, как проживала развод и верит ли еще в любовь

Text

12:05 Международный день презерватива — как киевляне заботятся о своем сексуальном здоровье

Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст песни "Teresa & Maria" неизменный — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

Text

13:50 Атака на ТЭС в Днепре — когда восстановят станцию и ждать ли отключений света

Text

12:50 Тринчер рассказала, как проживала развод и верит ли еще в любовь

Text

12:05 Международный день презерватива — как киевляне заботятся о своем сексуальном здоровье

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

В войне против Украины Россия использует разные методы, в частности, вербует в свою армию наемников из африканских стран. Впрочем, с военной точки зрения эффективности от таких людей мало, хотя бы потому, что на их обучение уходит большое количество времени.

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Зачем РФ вербует иностранцев для войны

По словам Кудряшова, РФ начала вербовать иностранных граждан для войны не только сейчас. В свое время они входили и в состав ЧВК "Вагнер" и "добровольную" группировку "Ветеран". Среди них встречаются уроженцы Латинской Америки и Африки. Подавляющее количество — заключенные, отбывавшие наказание по особо тяжким статьям.

Военный говорит, что вербуя в свою армию иностранцев, Россия пытается решить проблемы с личным составом. Впрочем, эффективны ли такие люди на поле боя — вопрос риторический. Так же сложно сказать об успехе от этой тактики.

"С моей точки зрения они не эффективны, так как их невозможно быстро научить определенным действиям и реализовать их потенциал. Но для России они эффективны, потому что она применяет тактику массированных атак, массированных штурмовых действий", — сказал Кудряшов.

Напомним, на днях украинские военные взяли в плен российского наемника из страны Сьерра-Леоне, находящейся в Западной Африке. Оккупанта удалось захватить в районе Марьинки на Донетчине.

Как известно, Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил около 15 тысяч жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2 тыс. долларов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:08 Кабмин назначил нового главу Мукачевской райадминистрации — что о нем известно

19:05 В приложении "Дія" произошел сбой — что известно

19:01 Немецкий депутат призвала ЕС создать собственный ядерный щит

Эксклюзив

19:01 Как украинцы готовятся ко Дню святого Валентина — опрос львовян

Новость с фото

19:01 Искусственный интеллект поразил креативом — три интересных идеи для празднования Дня влюбленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

18:51 Аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации — нардеп объяснил ситуацию

18:50 В Одесском зоопарке выбрали пару года — кто ею стал

18:46 В Нацполиции озвучили алгоритм действий сотрудников при поиске уклонистов

18:39 Пригласят ли Украину в НАТО на летнем саммите — ответ посла США

19:08 Кабмин назначил нового главу Мукачевской райадминистрации — что о нем известно

19:05 В приложении "Дія" произошел сбой — что известно

19:01 Немецкий депутат призвала ЕС создать собственный ядерный щит

Эксклюзив

19:01 Как украинцы готовятся ко Дню святого Валентина — опрос львовян

Новость с фото

19:01 Искусственный интеллект поразил креативом — три интересных идеи для празднования Дня влюбленных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:51 Аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации — нардеп объяснил ситуацию

18:50 В Одесском зоопарке выбрали пару года — кто ею стал

18:46 В Нацполиции озвучили алгоритм действий сотрудников при поиске уклонистов

18:39 Пригласят ли Украину в НАТО на летнем саммите — ответ посла США

Эксклюзив

18:34 Найем объяснил, почему мужчины не хотят мобилизироваться на войну

Новость с фото

19:01 Искусственный интеллект поразил креативом — три интересных идеи для празднования Дня влюбленных

Эксклюзив

18:34 Найем объяснил, почему мужчины не хотят мобилизироваться на войну

Новость с фото

15:33 Что подарить любимому человеку в День святого Валентина. ТОП недорогих и оригинальных идей

Новость с видео

07:40 День влюбленных — будут ли одесситы отмечать этот праздник

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит 1 кг лома в феврале

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:30 Александр Павлюк — что известно о преемнике Сырского

12 февраля 2024
Эксклюзив

19:00 Фильм "Довга Доба" — чем особенная документалка, которую сняли украинцы

Новость с фото

07:14 Кто финансирует войну в Украине — рейтинг стран-покупателей российского сырья и товаров за 2023 год

Новость с фото

04:58 Цены на аренду в Украине — как в Луцке изменились цены на жилье в феврале

11 февраля 2024
Новость с видео

19:10 Турция не имеет никакого влияния на Россию и Путина, — политолог Владимир Воля

Text

19:00 В США утвердили помощь Украине, Трамп критикует НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:25 РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

Text

17:45 Нужно люстрировать — военный жестко высказался о новом руководителе Сил ТрО

Text

17:08 Возможно ли вернуть украинских мужчин из-за границы — Братчук ответил

Text

15:50 Сырскому не позавидуешь — эксперт о кадровых изменениях и к чему они могут привести

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:10 Текст песни "Teresa & Maria" неизменный — Jerry Heil назвала причину

Text

14:35 Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

Text

13:50 Атака на ТЭС в Днепре — когда восстановят станцию и ждать ли отключений света

Text

12:50 Тринчер рассказала, как проживала развод и верит ли еще в любовь

Text

12:05 Международный день презерватива — как киевляне заботятся о своем сексуальном здоровье