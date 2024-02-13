РФ вербует иностранцев для войны против Украины — военный рассказал, эффективна ли эта тактика

В войне против Украины Россия использует разные методы, в частности, вербует в свою армию наемников из африканских стран. Впрочем, с военной точки зрения эффективности от таких людей мало, хотя бы потому, что на их обучение уходит большое количество времени.

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Зачем РФ вербует иностранцев для войны

По словам Кудряшова, РФ начала вербовать иностранных граждан для войны не только сейчас. В свое время они входили и в состав ЧВК "Вагнер" и "добровольную" группировку "Ветеран". Среди них встречаются уроженцы Латинской Америки и Африки. Подавляющее количество — заключенные, отбывавшие наказание по особо тяжким статьям.

Военный говорит, что вербуя в свою армию иностранцев, Россия пытается решить проблемы с личным составом. Впрочем, эффективны ли такие люди на поле боя — вопрос риторический. Так же сложно сказать об успехе от этой тактики.

"С моей точки зрения они не эффективны, так как их невозможно быстро научить определенным действиям и реализовать их потенциал. Но для России они эффективны, потому что она применяет тактику массированных атак, массированных штурмовых действий", — сказал Кудряшов.

Напомним, на днях украинские военные взяли в плен российского наемника из страны Сьерра-Леоне, находящейся в Западной Африке. Оккупанта удалось захватить в районе Марьинки на Донетчине.

Как известно, Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил около 15 тысяч жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2 тыс. долларов.