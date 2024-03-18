РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

Останнім часом російські загарбники активно обстрілюють Харківську, Сумську та Чернігівську області. Можливо це пов'язано з тим, що ворог боїться ударів у відповідь України по території РФ.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі Новини.LIVE

Чому РФ брали участь обстріли кількох областей України

Демченко повідомив, що з початку березня росіяни вже близько двох тисяч разів обстріляли Харківську, Сумську та Чернігівську області. Найбільше дістається Сумщині та Харківщині.

"Ворог застосовує різну зброю. Також ворог намагається бити по об'єктах сил оборони, але все одно найбільше РФ обстрілює мирних громадян", — повідомив Демченко.

На думку речник ДПСУ, активізація обстрілів пов'язана з тим, що ворог намагається й надалі залякувати людей. Також, можливо, РФ боїться атак України.

"Потрібно зміцнювати наші кордони. Зміцнення кордону з країною-агресором проходить у максимальній близькості до кордону. Але треба враховувати, що ворог активно використовує свої диверсійні групи. Особливо це відчутно на Сумському напрямку. Кілька днів тому одразу три ворожі ДРГ були вибиті з території нашої країни", — додав Демченко.

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетою по пожежній частині в Харківській області.

Також ми писали, що російські окупанти атакували ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами Харківську область. В результаті два постраждалих та значні руйнування.