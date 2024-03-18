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РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

18 марта 2024 г. 15:07

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15:07 РФ мощно обстреливает Сумскую и Харьковскую области — в ГПСУ назвали цели оккупантов

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В последнее время российские захватчики активно обстреливают Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Возможно это связано с тем, что враг боится ответных ударов Украины по территории РФ.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Новини.LIVE

Почему РФ участили обстрелы нескольких областей Украины

Демченко сообщил, что с начала марта россияне уже около двух тысяч раз обстреляли Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Больше всего достается Сумщине и Харьковщине. 

"Враг применяет разное оружие. Также враг пытается бить по объектам сил обороны, но все равно больше всего РФ обстреливает мирных граждан", — сообщил Демченко. 

По мнению спикер ГПСУ, активизация обстрелов связана с тем, что враг пытается и дальше запугивать людей. Также возможно РФ боится атак Украины.

"Нужно укреплять наши границы. Укрепление границы со страной-агрессором проходит в максимальной близости к границе. Но нужно учитывать, что враг активно использует свои диверсионные группы. Особенно это ощутимо на Сумском направлении. Несколько дней назад сразу три вражеских ДРГ были выбиты с территории нашей страны", — добавил Демченко.

Напомним, российские войска ударили ракетой по пожарной части в Харьковской области.

Также мы писали, что российские оккупанты атаковали ракетами типа "Искандер" и ударными дронами Харьковскую область. В результате два пострадавших и значительные разрушения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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