Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Російські війська вранці 2 вересня, здійснили атаку на Україну. Зокрема, ворог обстріляв Київ ракетами та завдав кілька ударів по Харкову.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Ведучі разом з гостями під час ефіру обговорять наступні теми:
- 916 засобів ураження було запущено по Україні за серпень;
- якщо Росії вдасться захопити Покровськ і прилеглі висоти, вона може розпочати наступ на Дніпропетровщину вже у 2025 році, — The Times;
- 58,5% поляків за те, щоб військові збивали російські ракети або дрони над Польщею, — SW Reaserch;
- Путін їде в Монголію.
Гості студії Новини.LIVE
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
- Петро Андрющенко — радник міського голови Маріуполя;
- Руслан Рохов — політтехнолог;
- Костянтин Криволап — авіаційний експерт, аналітик;
- Павло Петров — пресофіцер ДСНС;
- Пендзин Олег — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу.