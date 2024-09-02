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Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

02 вересня 2024 р. 13:00

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13:00Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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Російські війська вранці 2 вересня, здійснили атаку на Україну. Зокрема, ворог обстріляв Київ ракетами та завдав кілька ударів по Харкову. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Ведучі разом з гостями під час ефіру обговорять наступні теми:

  •  916 засобів ураження було запущено по Україні за серпень;
  • якщо Росії вдасться захопити Покровськ і прилеглі висоти, вона може розпочати наступ на Дніпропетровщину вже у 2025 році, — The Times;
  • 58,5% поляків за те, щоб військові збивали російські ракети або дрони над Польщею, — SW Reaserch;
  • Путін їде в Монголію.

Гості студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Петро Андрющенко — радник міського голови Маріуполя;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Костянтин Криволап — авіаційний експерт, аналітик;
  • Павло Петров — пресофіцер ДСНС;
  • Пендзин Олег — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу.

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13:24 Як громада може не залежати від відключень світла — проєкт економії електрики

13:14 У Харкові планують створити ще три підземні школи до кінця осені, — Терехов

13:08 Втрата ВОД — чи видають зараз дублікат документа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Українці можуть отримувати дві соцвиплати одразу — що треба знати

12:59 День міста без води — кому з одеситів відключили водопостачання

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