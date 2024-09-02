Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Російські війська вранці 2 вересня, здійснили атаку на Україну. Зокрема, ворог обстріляв Київ ракетами та завдав кілька ударів по Харкову.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Ведучі разом з гостями під час ефіру обговорять наступні теми:

916 засобів ураження було запущено по Україні за серпень;

якщо Росії вдасться захопити Покровськ і прилеглі висоти, вона може розпочати наступ на Дніпропетровщину вже у 2025 році, — The Times;

58,5% поляків за те, щоб військові збивали російські ракети або дрони над Польщею, — SW Reaserch;

Путін їде в Монголію.

Гості студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Петро Андрющенко — радник міського голови Маріуполя;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Костянтин Криволап — авіаційний експерт, аналітик;

Павло Петров — пресофіцер ДСНС;

Пендзин Олег — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу.