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Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

2 сентября 2024 г. 13:00

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13:00Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

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09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
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17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

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Российские войска утром 2 сентября совершили атаку на Украину. В частности, враг обстрелял Киев ракетами и нанес несколько ударов по Харькову.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Ведущие вместе с гостями во время эфира обсудят следующие темы:

  • 916 средств поражения было запущено по Украине за август;
  • если России удастся захватить Покровск и близлежащие высоты, она может начать наступление на Днепропетровщину уже в 2025 году, — The Times;
  • 58,5% поляков за то, чтобы военные сбивали российские ракеты или дроны над Польшей, — SW Reaserch;
  • Путин уезжает в Монголию.

Гости студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Петр Андрющенко — советник городского головы Мариуполя;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Константин Криволап — авиационный эксперт, аналитик;
  • Павел Петров — пресс-офицер ГСЧС;
  • Пендзин Олег — исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба.

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12:58 Россияне жестоко пытают крымских татар в колонии — Лубинец выступил с заявлением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

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