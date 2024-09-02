Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Российские войска утром 2 сентября совершили атаку на Украину. В частности, враг обстрелял Киев ракетами и нанес несколько ударов по Харькову.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Ведущие вместе с гостями во время эфира обсудят следующие темы:

916 средств поражения было запущено по Украине за август;

если России удастся захватить Покровск и близлежащие высоты, она может начать наступление на Днепропетровщину уже в 2025 году, — The Times;

58,5% поляков за то, чтобы военные сбивали российские ракеты или дроны над Польшей, — SW Reaserch;

Путин уезжает в Монголию.

Гости студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;

Петр Андрющенко — советник городского головы Мариуполя;

Руслан Рохов — политтехнолог;

Константин Криволап — авиационный эксперт, аналитик;

Павел Петров — пресс-офицер ГСЧС;

Пендзин Олег — исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба.