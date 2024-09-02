Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Российские войска утром 2 сентября совершили атаку на Украину. В частности, враг обстрелял Киев ракетами и нанес несколько ударов по Харькову.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Ведущие вместе с гостями во время эфира обсудят следующие темы:
- 916 средств поражения было запущено по Украине за август;
- если России удастся захватить Покровск и близлежащие высоты, она может начать наступление на Днепропетровщину уже в 2025 году, — The Times;
- 58,5% поляков за то, чтобы военные сбивали российские ракеты или дроны над Польшей, — SW Reaserch;
- Путин уезжает в Монголию.
Гости студии Новини.LIVE
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Петр Андрющенко — советник городского головы Мариуполя;
- Руслан Рохов — политтехнолог;
- Константин Криволап — авиационный эксперт, аналитик;
- Павел Петров — пресс-офицер ГСЧС;
- Пендзин Олег — исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба.