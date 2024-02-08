Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

Голосування в Сенаті про військову допомогу Україні та ситуація в Авдіївці. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Про що говоритимуть експерти

Гості нашої студії обговорять голосування у Сенаті США. Як відомо, в Америці не проголосували за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону США. Законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Крім того, експерти поговорять про важку ситуацію на Авдіївському напрямку та самому місті.

Хто став гостями Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Віталій Барабаш — керівник Авдіївської міської військової адміністрації,

Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",

Анатолій Храпчинський — експерт з авіації,

Микола "Абдула" Волохов — командир підрозділу ТЕРРА у складі 3 ОШБр, Ростислав Кравець — адвокат, юрист,

Олена Сибірцева — адвокатка, голова Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права Асоціації працівників України,

Сергій Гайдай — державний діяч, керівник Луганської ОВА (2019-2023).

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому США та країни Європи мають підтримувати Україну у війні з Росією. За його словами, допомогу нашій країні союзникам варто сприймати не як благодійність, а як внесок у безпеку.

Також ми писали, що армія Сполучених Штатів Америки планує збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів та компонентів до них для того, аби постачати їх Україні в 2024-2025 роках. Це зроблять, коли законопроєкт про додаткові асигнування, який запропонував Конгрес, буде прийнято.