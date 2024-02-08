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Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

08 лютого 2024 р. 07:51

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07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

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07:51 Провал голосування у Сенаті та ситуація в Авдіївці — ефір Новини.LIVE

7 лютого 2024
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19:45 Наслідки ракетної атаки РФ та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

19:35 Як зміниться допомога США після масованої атаки РФ — Катков в ефірі

Text

19:00 Ситуація на фронті, ресурси РФ та війна безпілотників — Кудряшов в ефірі

Text

18:08 У ЗСУ розповіли, яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку і чи вдається просуватись

Text

17:20 Чи повинен працювати громадський транспорт під час повітряної тривоги — думка киян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:40 Чи можливі переговори між РФ та Україною у 2024-му — дипломат відповів

Text

16:00 Комаровський назвав фактор, який провокує розвиток онкології

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15:00 Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно — військовий відповів

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Голосування в Сенаті про військову допомогу Україні та ситуація в Авдіївці. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Переглянути ефір можна на нашому YouTube-каналі. 

Про що говоритимуть експерти

Гості нашої студії обговорять голосування у Сенаті США. Як відомо, в Америці не проголосували за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону США. Законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Крім того, експерти поговорять про важку ситуацію на Авдіївському напрямку та самому місті.

Хто став гостями Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Віталій Барабаш — керівник Авдіївської міської військової адміністрації,
  • Ярослав Макітра — політолог, Керівних політичних програм дослідницької компанії "Соціополіс",
  • Анатолій Храпчинський — експерт з авіації,
  • Микола "Абдула" Волохов — командир підрозділу ТЕРРА у складі 3 ОШБр, Ростислав Кравець — адвокат, юрист,
  • Олена Сибірцева — адвокатка, голова Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права Асоціації працівників України,
  • Сергій Гайдай — державний діяч, керівник Луганської ОВА (2019-2023).

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому США та країни Європи мають підтримувати Україну у війні з Росією. За його словами, допомогу нашій країні союзникам варто сприймати не як благодійність, а як внесок у безпеку. 

Також ми писали, що армія Сполучених Штатів Америки планує збільшити внутрішнє виробництво 155-мм артилерійських снарядів та компонентів до них для того, аби постачати їх Україні в 2024-2025 роках. Це зроблять, коли законопроєкт про додаткові асигнування, який запропонував Конгрес, буде прийнято.

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07:48 Нічна атака "шахедів" на Україну — скільки ворожих дронів було збито

07:47 Ощадбанк попередив власників карток про зміни з 1 квітня

07:45 Які інновації застосувала Росія у атаці на Україну 7 лютого — в ISW проаналізували

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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