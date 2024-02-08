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Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

8 февраля 2024 г. 7:51

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

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19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

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18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

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17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

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16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

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16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

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15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

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14:12 Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

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07:51 Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024
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19:45 Последствия ракетной атаки РФ и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

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19:35 Как изменится помощь США после массированной атаки РФ — Катков в ефире

Text

19:00 Ситуация на фронте, ресурсы РФ и война беспилотников — Кудряшов в эфире

Text

18:08 В ВСУ рассказали, какая ситуация на Лимано-Купянском направлении и удается ли продвигаться

Text

17:20 Должен ли работать общественный транспорт во время воздушной тревоги — мнение киевлян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:40 Возможны ли переговоры между РФ и Украиной в 2024 году — дипломат ответил

Text

16:00 Комаровский назвал фактор, который провоцирует развитие онкологии

Text

15:00 Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

Text

14:12 Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

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Голосование в Сенате о военной помощи Украине и ситуация в Авдеевке. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Просмотреть эфир можно на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

Гости нашей студии обсудят голосование в Сенате США. Как известно, в Америке не проголосовали за законопроект, включающий средства для Украины, Израиля, Тайваня, а также усиление безопасности границы США. Законопроект не набрал нужных 60 голосов.

Кроме того, эксперты поговорят о тяжелой ситуации на Авдеевском направлении и самом городе.

Кто стал гостями Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Виталий Барабаш — руководитель Авдеевской городской военной администрации,
  • Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",
  • Анатолий Храпчинский — эксперт по авиации,
  • Николай "Абдула" Волохов — командир подразделения ТЕРРА в составе 3 ОШБр, Ростислав Кравец — адвокат, юрист,
  • Елена Сибирцева — адвокат, председатель Комитета по гражданскому, семейному и наследственному праву Ассоциации работников Украины,
  • Сергей Гайдай — государственный деятель, руководитель Луганской ОВА (2019-2023).

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.

Также мы писали, что армия Соединенных Штатов Америки планирует увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для того, чтобы поставлять их Украине в 2024-2025 годах. Это сделают, когда законопроект о дополнительных ассигнованиях, предложенный Конгрессом, будет принят.

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08:19 Байден обвинил Трампа в блокировании законопроекта о помощи Украине

08:13 Великобритания продолжила беспошлинную торговлю с Украиной — до когда будет действовать

08:03 Контракт с Шахтером хочет разорвать один из самых талантливых футболистов клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:48 Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько вражеских дронов было сбито

07:47 Ощадбанк предупредил владельцев карт об изменениях с 1 апреля

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