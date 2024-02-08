Провал голосования в Сенате и ситуация в Авдеевке — эфир Новини.LIVE

Голосование в Сенате о военной помощи Украине и ситуация в Авдеевке. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

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О чем будут говорить эксперты

Гости нашей студии обсудят голосование в Сенате США. Как известно, в Америке не проголосовали за законопроект, включающий средства для Украины, Израиля, Тайваня, а также усиление безопасности границы США. Законопроект не набрал нужных 60 голосов.

Кроме того, эксперты поговорят о тяжелой ситуации на Авдеевском направлении и самом городе.

Кто стал гостями Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Виталий Барабаш — руководитель Авдеевской городской военной администрации,

Ярослав Макитра — политолог, Управленческих политических программ исследовательской компании "Социополис",

Анатолий Храпчинский — эксперт по авиации,

Николай "Абдула" Волохов — командир подразделения ТЕРРА в составе 3 ОШБр, Ростислав Кравец — адвокат, юрист,

Елена Сибирцева — адвокат, председатель Комитета по гражданскому, семейному и наследственному праву Ассоциации работников Украины,

Сергей Гайдай — государственный деятель, руководитель Луганской ОВА (2019-2023).

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему США и страны Европы должны поддерживать Украину в войне с Россией. По его словам, помощь нашей стране союзникам следует воспринимать не как благотворительность, а как вклад в безопасность.

Также мы писали, что армия Соединенных Штатов Америки планирует увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов для того, чтобы поставлять их Украине в 2024-2025 годах. Это сделают, когда законопроект о дополнительных ассигнованиях, предложенный Конгрессом, будет принят.