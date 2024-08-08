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Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

08 серпня 2024 р. 13:05

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20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

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17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

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13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

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08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

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01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
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23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

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22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

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19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

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17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Сьогодні, 8 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо прорив у Курській області та катування військовополонених в Росії.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • заява Подоляка про Курську область;
  • Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкт про множинне громадянство;
  • в Україні пропонують позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці РФ;
  • про шлях до F-16 в Україні: Зеленський опублікував відео;
  • першу смерть від нового штаму коронавірусу зафіксовано в Україні;
  • найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 бала;
  • аналітики ISW кажуть, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області;
  • на ЗАЕС перебуває тисяча російських солдат з фугасною зброєю, — мер Енергодара;
  • росіяни закатували 95% українських військовополонених, — ООН;
  • Байден засумнівався в мирній передачі влади, якщо Трамп програє на виборах.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Олександр Кіндзера — директор інституту геофізики імені Субботіна НАН України;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Владислав Михайленко — громадський діяч.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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