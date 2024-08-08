Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Сьогодні, 8 серпня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо прорив у Курській області та катування військовополонених в Росії.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- заява Подоляка про Курську область;
- Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкт про множинне громадянство;
- в Україні пропонують позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці РФ;
- про шлях до F-16 в Україні: Зеленський опублікував відео;
- першу смерть від нового штаму коронавірусу зафіксовано в Україні;
- найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 бала;
- аналітики ISW кажуть, що українські війська просунулися до 10 км углиб Курської області;
- на ЗАЕС перебуває тисяча російських солдат з фугасною зброєю, — мер Енергодара;
- росіяни закатували 95% українських військовополонених, — ООН;
- Байден засумнівався в мирній передачі влади, якщо Трамп програє на виборах.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Олександр Кіндзера — директор інституту геофізики імені Субботіна НАН України;
- Руслан Рохов — політтехнолог;
- Владислав Михайленко — громадський діяч.