Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Сегодня, 8 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим прорыв в Курской области и пытки военнопленных в России.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- заявление Подоляка о Курской области;
- Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве;
- в Украине предлагается лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ;
- о пути к F-16 в Украине: Зеленский опубликовал видео;
- первая смерть от нового штамма коронавируса зафиксирована в Украине;
- в ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7-7,5 балла;
- аналитики ISW говорят, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области;
- на ЗАЭС находится тысяча российских солдат с фугасным оружием, — мэр Энергодара;
- россияне замучили 95% украинских военнопленных, — ООН;
- Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах.
Гости сегодняшнего эфира:
- Иван Усс — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Александр Киндзера — директор института геофизики имени Субботина НАН Украины;
- Руслан Рохов — политтехнолог;
- Владислав Михайленко — общественный деятель.