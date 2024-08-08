Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE arrow
Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

8 августа 2024 г. 13:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Сегодня, 8 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим прорыв в Курской области и пытки военнопленных в России.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • заявление Подоляка о Курской области;
  • Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве;
  • в Украине предлагается лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ;
  • о пути к F-16 в Украине: Зеленский опубликовал видео;
  • первая смерть от нового штамма коронавируса зафиксирована в Украине;
  • в ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7-7,5 балла;
  • аналитики ISW говорят, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области;
  • на ЗАЭС находится тысяча российских солдат с фугасным оружием, — мэр Энергодара;
  • россияне замучили 95% украинских военнопленных, — ООН;
  • Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Иван Усс — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Александр Киндзера — директор института геофизики имени Субботина НАН Украины;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Владислав Михайленко — общественный деятель.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:02 Афера с резервуарами для военных на 15 млн грн — владелицу предприятия задержали

13:57 В Одесской области от наезда поезда пострадал ребенок

13:53 Студенты медицинских ЗВО будут учиться по новому — как Минздрав изменит прохождение интернатуры

13:47 В Киеве прошла акция солидарности с Грузией против агрессии РФ — сделали заявление о Саакашвили

13:45 Футболист Динамо может заменить в Интере Арнаутовича — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Как действовать, если в Резерв+ отсутствуют данные об отсрочке — ответ адвоката

13:40 Зарплата до 30 тысяч — в Украине ищут специалистов рабочих профессий

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

13:33 Россияне снова угрожают захватить Одессу — экс президент Медведев озвучил свои мечты

13:23 На Солнце произошло восемь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

14:02 Афера с резервуарами для военных на 15 млн грн — владелицу предприятия задержали

13:57 В Одесской области от наезда поезда пострадал ребенок

13:53 Студенты медицинских ЗВО будут учиться по новому — как Минздрав изменит прохождение интернатуры

13:47 В Киеве прошла акция солидарности с Грузией против агрессии РФ — сделали заявление о Саакашвили

13:45 Футболист Динамо может заменить в Интере Арнаутовича — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:43 Как действовать, если в Резерв+ отсутствуют данные об отсрочке — ответ адвоката

13:40 Зарплата до 30 тысяч — в Украине ищут специалистов рабочих профессий

13:33 Россияне снова угрожают захватить Одессу — экс президент Медведев озвучил свои мечты

13:23 На Солнце произошло восемь вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:21 В каких случаях ТЦК может законно мобилизовать забронированного работника

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области