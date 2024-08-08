Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Сегодня, 8 августа, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим прорыв в Курской области и пытки военнопленных в России.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

заявление Подоляка о Курской области;

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве;

в Украине предлагается лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне РФ;

о пути к F-16 в Украине: Зеленский опубликовал видео;

первая смерть от нового штамма коронавируса зафиксирована в Украине;

в ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7-7,5 балла;

аналитики ISW говорят, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области;

на ЗАЭС находится тысяча российских солдат с фугасным оружием, — мэр Энергодара;

россияне замучили 95% украинских военнопленных, — ООН;

Байден усомнился в мирной передаче власти, если Трамп проиграет на выборах.

Гости сегодняшнего эфира:

Иван Усс — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Александр Киндзера — директор института геофизики имени Субботина НАН Украины;

Руслан Рохов — политтехнолог;

Владислав Михайленко — общественный деятель.