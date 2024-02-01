Погодження 59 млрд євро від ЄС та розвиток оборонного комплексу України — ефір Новини.LIVE

Генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко він обговорив фінансування України та перспективи війни Росії з НАТО.

Ефір Новини.LIVE можна подивитися на нашому Youtube.

Про що ефір

Під час ефіру Ігор Романенко розповів про погодження довгострокового фінансування України на 50 млрд євро, розвиток оборонного комплексу України та чи є шанси війни РФ з НАТО. Детальніше можна подивитися в ефірі Новини.LIVE.

Нагадаємо, згідно з інформацією іноземної преси, НАТО має готуватися до російських ударів по країнах Європи. Зокрема, генерали з Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії вже за три роки.

Своєю чергою генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.