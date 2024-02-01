Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE arrow

Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

1 февраля 2024 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

Text

16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

Text

15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

Text

14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Text

11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

Text

10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Text

09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

Text

19:00 Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

Text

16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

Text

15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

Text

14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Text

11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

Text

10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Text

09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне

Популярні відео

Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

31 января 2024 г. 17:07
Text

В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко он обсудил финансирование Украины и перспективы войны России с НАТО.

Эфир Новини.LIVE можно посмотреть на нашем Youtube.

О чем эфир

Во время эфира Игорь Романенко рассказал о согласовании долгосрочного финансирования Украины на 50 млрд евро, развитии оборонного комплекса Украины и есть ли шансы войны РФ с НАТО. Детальнее можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.

Напомним, согласно информации иностранной прессы, НАТО должно готовиться к российским ударам по странам Европы. В частности, генералы из Германии, США и Нидерландов прогнозируют возможное наступление России уже через три года.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

20:51 Алиев показал, как использует русский флаг

20:40 iPhone 16 проигрывает конкуренцию ИИ и складным смартфонам в 2024 году — прогноз

20:40 В Украине у китайских авто возникли серьезные зимние проблемы — что произошло

Новость с видео

20:24 Почему украинцам не стоит избегать мобилизации — генерал ВСУ сделал важное заявление

20:18 Залужный рассказал о планах на 2024 год и как должно измениться ведение боевых действий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51 Правительство приняло три важных решения, которые усилят оборону Украины

19:50 BMW обновила две свои популярные модели 4-Series и M4 — что поменялось

19:30 Украина будет закупать дроны через систему Prozorro — какие преимущества такого решения

19:29 Есть ли пробки на границе Украины — где придется подождать сегодня вечером

19:12 В сети распространили фейк о подготовке США к поражению Украины в войне с РФ

20:51 Алиев показал, как использует русский флаг

20:40 iPhone 16 проигрывает конкуренцию ИИ и складным смартфонам в 2024 году — прогноз

20:40 В Украине у китайских авто возникли серьезные зимние проблемы — что произошло

Новость с видео

20:24 Почему украинцам не стоит избегать мобилизации — генерал ВСУ сделал важное заявление

20:18 Залужный рассказал о планах на 2024 год и как должно измениться ведение боевых действий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51 Правительство приняло три важных решения, которые усилят оборону Украины

19:50 BMW обновила две свои популярные модели 4-Series и M4 — что поменялось

19:30 Украина будет закупать дроны через систему Prozorro — какие преимущества такого решения

19:29 Есть ли пробки на границе Украины — где придется подождать сегодня вечером

19:12 В сети распространили фейк о подготовке США к поражению Украины в войне с РФ

06:30 Корейский вариант для Украины — насколько он реален

06:05 Почему украинские беженцы массово переезжают в Германию — какие условия в 2024 году

31 января 2024
Новость с видео

07:40 Как поднять экономику Украины — советы одесситов

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в конце января

06:30 ПВО, танки и артиллерия — какое оружие Греция может передать Украине

30 января 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

29 января 2024
Новость с видео

18:30 Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

Text

19:00 Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Комаровский назвал причины вздутия живота и объяснил, как это предотвратить

Text

16:30 Поддержат ли люди Залужного, если он уйдет в политику — опрос

Text

15:48 В Вашингтоне выступили дети-свидетели военных преступлений РФ, — Кулеба

Text

14:15 Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Не вышел из машины — прострелить колено, — командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Text

12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

Text

11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

Text

10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

Text

09:53 Обмен пленными и финансирование от США — Арахамия рассказал о договоренностях в Вашингтоне