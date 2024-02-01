Согласование 59 млрд евро от ЕС и развитие оборонного комплекса Украины — эфир Новини.LIVE

Генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко он обсудил финансирование Украины и перспективы войны России с НАТО.

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О чем эфир

Во время эфира Игорь Романенко рассказал о согласовании долгосрочного финансирования Украины на 50 млрд евро, развитии оборонного комплекса Украины и есть ли шансы войны РФ с НАТО. Детальнее можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.

Напомним, согласно информации иностранной прессы, НАТО должно готовиться к российским ударам по странам Европы. В частности, генералы из Германии, США и Нидерландов прогнозируют возможное наступление России уже через три года.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.