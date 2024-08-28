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П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

28 серпня 2024 р. 12:18

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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08:00 Перша українська балістика та термінове засідання Ради Україна-НАТО — ефір Ранок.LIVE

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Українських військових підготують за стандартами НАТО. Вони зможуть стати основою новітньої армії України, готової використовувати західну зброю.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Ранок.LIVE.

В Україні буде новітня армія з цінними знаннями

"Вже буде формування основи новітньої армії в Україні. Тому що ці бригади, які там будуть формуватися, вони будуть повністю на стандартах НАТО — по їх методикам і по їх програмах. На сьогоднішній день ми маємо Центр підготовки на території європейських країн, на території Великої Британії. Вони готують нас. Принаймні Польща 20 тис. військовослужбовців нам підготувала, але це військовослужбовці, це не повноцінні підрозділи в складі, тим більше в складі бригад", — пояснив експерт. 

Він додав, що у разі успішного проходження навчання та бойового злагодження, а надалі й отримання військової техніки, в Україну приїдуть вже досвідчені бригади, які будуть готові ефективно застосовувати зброю на полі бою. 

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12:59 Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова

12:58 Уповноважені України та Угорщини провели зустріч на Закарпатті — що обговорили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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23:57 РФ могла тиснути на Дурова — ексофіцер КДБ пояснив, для чого засновник Telegram був в Азербайджані

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