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Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

28 августа 2024 г. 12:18

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10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

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09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

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08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

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23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

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22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

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Украинских военных подготовят по стандартам НАТО. Они могут стать основой новейшей армии Украины, готовой использовать западное оружие.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Ранок.LIVE".

В Украине будет новейшая армия с ценными знаниями

"Уже будет формирование основы новейшей армии в Украине. Потому что эти бригады, которые там будут формироваться, они будут полностью на стандартах НАТО — по их методикам и по их программам. На сегодняшний день у нас есть Центр подготовки на территории европейских стран, на территории Великобритании. Они готовят нас. По крайней мере, Польша 20 тыс. военнослужащих нам подготовила, но это военнослужащие, это не полноценные подразделения в составе, тем более в составе бригад", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае успешного прохождения учебы и боевого согласования, а в дальнейшем и получения военной техники, в Украину приедут уже опытные бригады , готовые эффективно применять оружие на поле боя.

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12:16 У россиян проблемы с военной логистикой — уничтожение парома в Черном море усугубило ситуацию

12:12 На Прикарпатье из-за вспышки опасной болезни школьников переводят на дистанционное обучение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:06 Ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога — известно о разрушениях и пострадавших

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10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

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09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

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20:07 ТЦК должны реформироваться или исчезнуть — нардеп о работе военкоматов

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