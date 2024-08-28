Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Украинских военных подготовят по стандартам НАТО. Они могут стать основой новейшей армии Украины, готовой использовать западное оружие.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Ранок.LIVE".

В Украине будет новейшая армия с ценными знаниями

"Уже будет формирование основы новейшей армии в Украине. Потому что эти бригады, которые там будут формироваться, они будут полностью на стандартах НАТО — по их методикам и по их программам. На сегодняшний день у нас есть Центр подготовки на территории европейских стран, на территории Великобритании. Они готовят нас. По крайней мере, Польша 20 тыс. военнослужащих нам подготовила, но это военнослужащие, это не полноценные подразделения в составе, тем более в составе бригад", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае успешного прохождения учебы и боевого согласования, а в дальнейшем и получения военной техники, в Украину приедут уже опытные бригады , готовые эффективно применять оружие на поле боя.