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Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

19 березня 2024 р. 13:40

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13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

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13:40 Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

Text

13:36 В Білопіллі нема техніки для будівництва фортифікацій — очільник громади

Text

12:50 Скільки книг видали в Україні за час повномасштабної війни — Зеленська назвала кількість

Text

11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

Text

11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

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Нещодавно Україна отримала першу в історії незалежності премію "Оскар" за фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Перша леді Олена Зеленська, коментуючи це, подякувала знімальній групі й усім тим, хто допоміг надати розголосу маріупольській трагедії, щоб про неї знав увесь світ. 

Про це Зеленська сказала у рамках щорічного форуму "Креативна Україна". 

Як Зеленська прокоментувала отримання Україною "Оскару"

"Саме про голос України цьогорічна премія "Оскар", за документальний фільм який отримала група Мстислава Чернова. Дозволю собі його перефразувати. Ми б усі хотіли, що приводу для цього фільму не було, але ми вдячні героїчним людям, які дали голос цій трагедії, які змусили світ її побачити. Бо культура — це також про свідчення", — сказала Зеленська, коментуючи отримання "Оскару". 

Що ще треба знати про отримання премії "Оскар"

Нагадаємо, на отримання першого "Оскару" в історії незалежної України відреагував президент Володимир Зеленський. 

Згодом стало відомо, що після трансляції у прямому ефірі премії "Оскар-2024" організатори надіслали міжнародну скорочену версію для показу в різних куточках світу. Як виявилось, в ній вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Крім того, компанія Disney Entertainment не включила нагородження команди стрічки "20 днів у Маріуполі" в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар".

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14:40 У Росії призначили нового командувача Військово-морського флоту — кого саме

14:36 Українські хакери здійснили низку потужних кібератак на ресурси РФ — не усі з них можна відновити

14:33 Ексголова Тернопільської облради, якого викрили на хабарі, програв суд — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:32 У Львові засудили чоловіка на три роки, який боявся йти на війну та вбивати

14:29 СБУ затримала зрадника, який чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків

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11:30 У "Слузі народу" назвали радикальний інструмент, який допоможе перемогти Росію

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11:00 Голова Білопільської громади пояснив, чому росіяни активізували обстріли Сумщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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