Перша леді відзначила отримання Україною "Оскару" — що сказала Зеленська

Нещодавно Україна отримала першу в історії незалежності премію "Оскар" за фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Перша леді Олена Зеленська, коментуючи це, подякувала знімальній групі й усім тим, хто допоміг надати розголосу маріупольській трагедії, щоб про неї знав увесь світ.

Про це Зеленська сказала у рамках щорічного форуму "Креативна Україна".

Як Зеленська прокоментувала отримання Україною "Оскару"

"Саме про голос України цьогорічна премія "Оскар", за документальний фільм який отримала група Мстислава Чернова. Дозволю собі його перефразувати. Ми б усі хотіли, що приводу для цього фільму не було, але ми вдячні героїчним людям, які дали голос цій трагедії, які змусили світ її побачити. Бо культура — це також про свідчення", — сказала Зеленська, коментуючи отримання "Оскару".

Що ще треба знати про отримання премії "Оскар"

Нагадаємо, на отримання першого "Оскару" в історії незалежної України відреагував президент Володимир Зеленський.

Згодом стало відомо, що після трансляції у прямому ефірі премії "Оскар-2024" організатори надіслали міжнародну скорочену версію для показу в різних куточках світу. Як виявилось, в ній вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Крім того, компанія Disney Entertainment не включила нагородження команди стрічки "20 днів у Маріуполі" в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар".