Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Недавно Украина получила первую в истории независимости премию "Оскар" за фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Первая леди Елена Зеленская, комментируя это, поблагодарила съемочную группу и всех тех, кто помог дать огласку мариупольской трагедии, чтобы о ней знал весь мир.

Об этом Зеленская сказала в рамках ежегодного форума "Креативная Украина".

Как Зеленская прокомментировала получение Украиной "Оскара"

"Именно о голосе Украины премия "Оскар", за документальный фильм который получила группа Мстислава Чернова. Позволю себе его перефразировать. Мы бы все хотели, что повода для этого фильма не было, но мы благодарны героическим людям, которые дали голос этой трагедии, которые заставили ее увидеть. Потому что культура — это также о свидетельстве", — сказала Зеленская, комментируя получение "Оскара".

Что еще нужно знать о получении премии "Оскар"

Напомним, на получение первого "Оскара" в истории независимой Украины отреагировал президент Владимир Зеленский.

Впоследствии стало известно, что после трансляции в прямом эфире премии "Оскар-2024" организаторы направили международную сокращенную версию для показа в разных уголках мира. Как оказалось, в ней вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм" .

Кроме того, компания Disney Entertainment не включила награждение команды фильма "20 дней в Мариуполе" в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар".