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Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

19 марта 2024 г. 13:40

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

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13:40 Первая леди отметила получение Украиной "Оскара" — что сказала Зеленская

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13:36 В Белополье нет техники для строительства фортификаций – глава громады

Text

12:50 Сколько книг издали в Украине за время полномасштабной войны — Зеленская назвала количество

Text

11:30 В "Слуге народа" назвали радикальный инструмент, который поможет победить Россию

Text

11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

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Недавно Украина получила первую в истории независимости премию "Оскар" за фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Первая леди Елена Зеленская, комментируя это, поблагодарила съемочную группу и всех тех, кто помог дать огласку мариупольской трагедии, чтобы о ней знал весь мир.

Об этом Зеленская сказала в рамках ежегодного форума "Креативная Украина".

Как Зеленская прокомментировала получение Украиной "Оскара"

"Именно о голосе Украины премия "Оскар", за документальный фильм который получила группа Мстислава Чернова. Позволю себе его перефразировать. Мы бы все хотели, что повода для этого фильма не было, но мы благодарны героическим людям, которые дали голос этой трагедии, которые заставили ее увидеть. Потому что культура — это также о свидетельстве", — сказала Зеленская, комментируя получение "Оскара".

Что еще нужно знать о получении премии "Оскар"

Напомним, на получение первого "Оскара" в истории независимой Украины отреагировал президент Владимир Зеленский.

Впоследствии стало известно, что после трансляции в прямом эфире премии "Оскар-2024" организаторы направили международную сокращенную версию для показа в разных уголках мира. Как оказалось, в ней вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм" .

Кроме того, компания Disney Entertainment не включила награждение команды фильма "20 дней в Мариуполе" в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар".

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14:01 Под Калининградом взорвался и затонул российский траулер "Капитан Лобанов"

14:00 Зеленский рассказал, сколько "шахедов" и ракет выпустили оккупанты по Украине с начала марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:54 В Минэкономики рассказали, какая отрасль больше всего пострадала от российской агрессии — почему она

13:48 Заочное образование в Украине реформируют, — детали от депутата ВР

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Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

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02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение