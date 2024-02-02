Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України arrow

Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

02 лютого 2024 р. 16:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50

Свого часу Україна під тиском Заходу, зокрема США, віддала арсенал своєї ядерної зброї РФ в обмін на безпекові гарантії. Кількість переданого озброєння перевищувала сумарно потенціал Англії, Франції та Китаю. 

Про це заявив російський опозиціонер, засновник форуму "Свободная Россия" Гаррі Каспаров в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Яким був ядерний потенціал України

"Під тиском Заходу, перш за все американців, Україна віддає ядерний арсенал, який на той момент перевищував сумарно англійський, французький та китайський під гарантіями. Вони, як ми бачимо, виявились папірцем, який не вартий нічого", — сказав Каспаров. 

І цей момент, як каже Каспаров, був лише початку. Адже, у 2000-х роках до влади в РФ прийшов Володимир Путін. І вже тоді можна було щось змінити і покласти край тероризму. Захід, як виявилося, був не готовий до цього. 

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

16:50 Місцева влада показала наслідки авіаудару по центру Херсона

16:30 На кордоні Одеської області затримали "провідника" ухилянтів

16:23 Польські фермери оголосили про новий протест — що відомо

16:23 Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні — дані за 2023 рік

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:20 Харківський бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна

Новина з відео

16:16 Зеленський обговорив подальшу підтримку України з очільницею МЗС Канади

16:15 У Барселоні прокоментували повернення Гвардіоли до клубу

16:00 Борги одеситів за комуналку становили майже 4 мільярди гривень

Новина з відео

15:58 Окупанти завдали авіаудару по центру Херсона — є поранені

Новина з відео

16:50 Місцева влада показала наслідки авіаудару по центру Херсона

16:30 На кордоні Одеської області затримали "провідника" ухилянтів

16:23 Польські фермери оголосили про новий протест — що відомо

16:23 Скільки коштів витратили на укриття у школах в Україні — дані за 2023 рік

16:20 Харківський бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:16 Зеленський обговорив подальшу підтримку України з очільницею МЗС Канади

16:15 У Барселоні прокоментували повернення Гвардіоли до клубу

16:00 Борги одеситів за комуналку становили майже 4 мільярди гривень

Новина з відео

15:58 Окупанти завдали авіаудару по центру Херсона — є поранені

15:37 Зеленський на Ставці обговорить звільнення Залужного, — Бутусов

Новина з фото

13:40 Масовий протест фермерів у Брюсселі — чи отримали мітингарі, що хотіли

Новина з відео

08:07 У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист

06:30 Безпекові вимоги РФ — від чого Путін уже відмовився за два роки війни

Новина з відео

06:01 Дев’ять років без Кузьми Скрябіна — яким був улюбленець українців

1 лютого 2024

22:26 Кошти від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем вже 2 роки не можуть потрапити з Британії в Україну

Новина з фото

21:04 ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні — головні підсумки самміту в Брюсселі

06:30 Корейський варіант для України — наскільки він є реальним

06:05 Чому українські біженці масово переїздять у Німеччину — які умови у 2024 році

31 січня 2024
Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

Text

09:43 ЄС ухвалив довгострокове фінансування України — останні новини за 1 лютого

Text

08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

1 лютого 2024
Text

22:18 Депутатка Устінова розповіла, чому важливо підтримувати зв'язки з США