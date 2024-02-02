Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Свого часу Україна під тиском Заходу, зокрема США, віддала арсенал своєї ядерної зброї РФ в обмін на безпекові гарантії. Кількість переданого озброєння перевищувала сумарно потенціал Англії, Франції та Китаю.

Про це заявив російський опозиціонер, засновник форуму "Свободная Россия" Гаррі Каспаров в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Галині Остаповець.

Яким був ядерний потенціал України

"Під тиском Заходу, перш за все американців, Україна віддає ядерний арсенал, який на той момент перевищував сумарно англійський, французький та китайський під гарантіями. Вони, як ми бачимо, виявились папірцем, який не вартий нічого", — сказав Каспаров.

І цей момент, як каже Каспаров, був лише початку. Адже, у 2000-х роках до влади в РФ прийшов Володимир Путін. І вже тоді можна було щось змінити і покласти край тероризму. Захід, як виявилося, був не готовий до цього.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін вважає, що США не наважаться відповісти на ядерну атаку по Україні.