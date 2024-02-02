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Превышал арсенал Англии, Франции и Китая — Каспаров о ядерном потенциале Украины

2 февраля 2024 г. 16:20

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11:12 Дипломат сделал прогноз по войне в Украине на ближайшие два года

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В свое время Украина под давлением Запада, а именно США, отдала арсенал своего ядерного оружия РФ в обмен на гарантии безопасности. Количество переданного вооружения превышало суммарный потенциал Англии, Франции и Китая.

Об этом заявил российский оппозиционер, основатель форума "Свободная Россия" Гарри Каспаров в интервью ведущей Новини.LIVE Галине Остаповец.

Каким был ядерный потенциал Украины

"Под давлением Запада, прежде всего американцев, Украина отдает ядерный арсенал, который на тот момент превышал суммарно английский, французский и китайский под гарантиями. Они, как мы видим, оказались бумажкой, которая не стоит ничего", — сказал Каспаров.

И этот момент, как говорит Каспаров, был только началом. Ведь в 2000-х годах к власти в РФ пришел Владимир Путин. И уже тогда можно было что-то изменить и положить конец терроризму. Запад, как оказалось, был не готов к этому.

Напомним, российский президент Владимир Путин считает, что США не решатся ответить на ядерную атаку по Украине.

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