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PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

15 березня 2024 р. 20:47

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20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

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20:47 PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

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19:51 Мобілізація студентів та скасування заочної освіти — ефір Новини.LIVE

Text

17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

Text

17:29 Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

Text

15:56 Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

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10:32 Нардеп розповів, чому введення іноземних військ не допоможе Україні

Text

10:21 Братчук прокоментував можливість відправлення іноземних військ в Україну

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08:06 Чи відправить Франція свої війська в Україну — ефір Новини.LIVE

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Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап став гостем ефіру Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком говорили про успішні удари Збройних сил України по російському тилу, цинічні ворожі обстріли та їх нову тактику. Також проаналізували теперішню гонку озброєнь та погрози ядерною зброєю. 

Подивитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розповів про успішні удари українських воїнів по російському тилу, а також цинічні ворожі обстріли та їх нову тактику.

Крім того, експерт проаналізував гонку озброєнь та погрози ядерною зброєю з боку росіян. 

Нагадаємо, нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

До слова, у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік Ростовської АЕС.

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21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

20:50 Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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