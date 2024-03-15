PATRIOT під прицілом та відновлення пошкодженої системи ППО — ефір Новини.LIVE

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап став гостем ефіру Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком говорили про успішні удари Збройних сил України по російському тилу, цинічні ворожі обстріли та їх нову тактику. Також проаналізували теперішню гонку озброєнь та погрози ядерною зброєю.

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Про що ефір

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розповів про успішні удари українських воїнів по російському тилу, а також цинічні ворожі обстріли та їх нову тактику.

Крім того, експерт проаналізував гонку озброєнь та погрози ядерною зброєю з боку росіян.

Нагадаємо, нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ.

До слова, у російській Рязані 13 березня після трьох вибухів зайнялася нафтобаза. Того ж дня у Волгодонську Ростовської області прогриміли вибухи неподалік Ростовської АЕС.