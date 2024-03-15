PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап стал гостем эфира Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком говорили об успешных ударах Вооруженных сил Украины по российскому тылу, циничным вражеским обстрелам и их новой тактике. Также проанализировали нынешнюю гонку вооружений и угроз ядерным оружием.

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О чем эфир

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал об успешных ударах украинских воинов по российскому тылу, а также циничных вражеских обстрелах и их новой тактике.

Кроме того, эксперт проанализировал гонку вооружений и угроз ядерным оружием со стороны россиян.

Напомним, недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

К слову, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске Ростовской области прогремели взрывы недалеко от Ростовской АЭС.