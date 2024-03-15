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PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

15 марта 2024 г. 20:47

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20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

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19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

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17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

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17:29Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

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15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

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10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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20:47 PATRIOT под прицелом и восстановление поврежденной системы ПВО — эфир Новини.LIVE

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19:51 Мобилизация студентов и отмена заочного образования — эфир Новини.LIVE

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17:46 Нардеп Гончаренко назвал причины парламентского кризиса в Украине

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17:29 Макрон, Шольц и Туск вышли к журналистам — трансляция Новини.LIVE

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15:56 Начальник комплектования "Азова" рассказала о преимуществах нового алгоритма рекрутинга

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15:06 Шольц, Макрон и Туск встречаются в Берлине — ефир Новини.LIVE

Text

10:32 Нардеп рассказал, почему введение иностранных войск не поможет Украине

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10:21 Братчук прокомментировал вероятность отправки иностранных войск в Украину

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08:06 Отправит ли Франция свои войска в Украину — эфир Новини.LIVE

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03:08 Адвокат рассказал, как можно эффективно и в рамках закона бороться с уклонистами

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Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап стал гостем эфира Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком говорили об успешных ударах Вооруженных сил Украины по российскому тылу, циничным вражеским обстрелам и их новой тактике. Также проанализировали нынешнюю гонку вооружений и угроз ядерным оружием.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал об успешных ударах украинских воинов по российскому тылу, а также циничных вражеских обстрелах и их новой тактике.

Кроме того, эксперт проанализировал гонку вооружений и угроз ядерным оружием со стороны россиян.

Напомним, недавние атаки Сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.

К слову, в российской Рязани 13 марта после трех взрывов загорелась нефтебаза. В тот же день в Волгодонске Ростовской области прогремели взрывы недалеко от Ростовской АЭС.

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20:33 В возрасте ста лет скончался создатель караоке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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