Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини не заважати військовим та евакуюватися у безпечні регіони. Він нагадав, що росіяни продовжують наступ і знищують все на своєму шляху.

Таку думку Цехоцький висловив в ефірі Ранок.LIVE у суботу, 17 серпня.

Мешканцям Донеччини варто евакуюватися

"Евакуюйтеся та не заважайте військовим виконувати завдання", — заявив Цехоцький.

Військовий зазначив, що життя — це головне. Він нагадав, що будинки будуть відбудовані після перемоги, тож не варто через них переживати. Цехоцький також наголосив, що російські загарбники просуваються, знищуючи все на своєму шляху.

"Ворогу ж наплювати на свій особовий склад, на своїх громадян, на своїх людей. І тому будь-якою ціною через трупи він буде досягати своєї цілі — окупації Донецької та Луганської областей", — пояснив офіцер.