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Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

17 серпня 2024 р. 16:01

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16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

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10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
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13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини не заважати військовим та евакуюватися у безпечні регіони. Він нагадав, що росіяни продовжують наступ і знищують все на своєму шляху.

Таку думку Цехоцький висловив в ефірі Ранок.LIVE у суботу, 17 серпня.

Мешканцям Донеччини варто евакуюватися

"Евакуюйтеся та не заважайте військовим виконувати завдання", — заявив Цехоцький.

Військовий зазначив, що життя — це головне. Він нагадав, що будинки будуть відбудовані після перемоги, тож не варто через них переживати. Цехоцький також наголосив, що російські загарбники просуваються, знищуючи все на своєму шляху.

"Ворогу ж наплювати на свій особовий склад, на своїх громадян, на своїх людей. І тому будь-якою ціною через трупи він буде досягати своєї цілі — окупації Донецької та Луганської областей", — пояснив офіцер.

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15:37 Армія РФ завдала серію ударів по Краматорську — під завалами шукають постраждалого

15:27 Укриття по 35 мільйонів — де на Одещині з'являться дорогі споруди

15:27 Нічний обстріл Києва — у двох районах столиці впали уламки збитих дронів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:21 Росіяни активізувались на Харківщині — у ЗСУ пояснили, що задумав ворог

15:10 Аномальна спека повертається до України — Діденко дала невтішний прогноз на завтра

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16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE