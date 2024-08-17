Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса не мешать военным и эвакуироваться в безопасные регионы. Он напомнил, что россияне продолжают наступление и уничтожают все на своем пути.

Такое мнение Цехоцкий высказал в эфире Ранок.LIVE в субботу, 17 августа.

Жителям Донбасса следует эвакуироваться

"Эвакуируйтесь и не мешайте военным выполнять задачи", — заявил Цехоцкий.

Военный отметил, что жизнь — это главное. Он напомнил, что дома будут отстроены после победы, поэтому не стоит из-за них переживать. Цехоцкий также отметил, что российские захватчики продвигаются, уничтожая все на своем пути.

"Врагу же наплевать на свой личный состав, на своих граждан, на своих людей. И потому любой ценой через трупы он будет достигать своей цели — оккупации Донецкой и Луганской областей", — пояснил офицер.