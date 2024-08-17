Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным arrow
Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

17 августа 2024 г. 16:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса не мешать военным и эвакуироваться в безопасные регионы. Он напомнил, что россияне продолжают наступление и уничтожают все на своем пути.

Такое мнение Цехоцкий высказал в эфире Ранок.LIVE в субботу, 17 августа.

Жителям Донбасса следует эвакуироваться

"Эвакуируйтесь и не мешайте военным выполнять задачи", — заявил Цехоцкий.

Военный отметил, что жизнь — это главное. Он напомнил, что дома будут отстроены после победы, поэтому не стоит из-за них переживать. Цехоцкий также отметил, что российские захватчики продвигаются, уничтожая все на своем пути.

"Врагу же наплевать на свой личный состав, на своих граждан, на своих людей. И потому любой ценой через трупы он будет достигать своей цели — оккупации Донецкой и Луганской областей", — пояснил офицер.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

15:55 Обновление школьных столовых — сколько денег получит Одесчина

15:39 Шольц дал указание заморозить дополнительную помощь Украине — чего следует ожидать

15:37 Армия РФ нанесла серию ударов по Краматорску — под завалами ищут пострадавшего

15:27 Укрытие по 35 миллионов — где на Одесчине появятся дорогие сооружения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:27 Ночной обстрел Киева — в двух районах столицы рухнули обломки сбитых дронов

15:21 Россияне активизировались в Харьковской области — в ВСУ объяснили, что задумал враг

15:10 Аномальная жара возвращается в Украину — Диденко дала неутешительный прогноз на завтра

15:08 Во Львове водитель под действием наркотиков протаранила дом

14:54 В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

15:55 Обновление школьных столовых — сколько денег получит Одесчина

15:39 Шольц дал указание заморозить дополнительную помощь Украине — чего следует ожидать

15:37 Армия РФ нанесла серию ударов по Краматорску — под завалами ищут пострадавшего

15:27 Укрытие по 35 миллионов — где на Одесчине появятся дорогие сооружения

15:27 Ночной обстрел Киева — в двух районах столицы рухнули обломки сбитых дронов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:21 Россияне активизировались в Харьковской области — в ВСУ объяснили, что задумал враг

15:10 Аномальная жара возвращается в Украину — Диденко дала неутешительный прогноз на завтра

15:08 Во Львове водитель под действием наркотиков протаранила дом

14:54 В Одессе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

14:49 Уникальный случай — СМИ раскрыли причину сдачи в плен российской роты в Курской области

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE