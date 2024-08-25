Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Підполковник Збройних сил України Дмитро Олексюк розповів, що у відповідь на ефективне мінування своїх позицій українськими захисниками, російські війська перейшли до піхотних штурмів. При цьому вони обходяться навіть без підтримки техніки.

Про це Олексюк повідомив в ефірі Новини.LIVE у суботу, 24 серпня.

Військовий розповів про тактику ворога

Військовий розповів про новітні тактики російських загарбників на фронті.

Наприклад, ворог активно використовує FPV-дрони, постійно змінюючи при цьому частоти та канали для уникнення перехоплення.

"Якщо протягом двох-трьох днів їм не вдається долетіти до наших позицій, вони міняють частоти, канали. Вони не стоять на місці", пояснив військовий.

Він додав, що російська піхота майже повністю діє без підтримки техніки.

"Рухаються групами по двоє-троє, скупчуються в одному місці і переходять до штурмових дій", — розповів Олексюк.

Він додав, що росіяни активно вчаться, роблять висновки і регулярно переходять до нової тактики.