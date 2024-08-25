Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян arrow
Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

25 серпня 2024 р. 19:18

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Підполковник Збройних сил України Дмитро Олексюк розповів, що у відповідь на ефективне мінування своїх позицій українськими захисниками, російські війська перейшли до піхотних штурмів. При цьому вони обходяться навіть без підтримки техніки.

Про це Олексюк повідомив в ефірі Новини.LIVE у суботу, 24 серпня.

Військовий розповів про тактику ворога

Військовий розповів про новітні тактики російських загарбників на фронті. 

Наприклад, ворог активно використовує FPV-дрони, постійно змінюючи при цьому частоти та канали для уникнення перехоплення. 

"Якщо протягом двох-трьох днів їм не вдається долетіти до наших позицій, вони міняють частоти, канали. Вони не стоять на місці", пояснив військовий.

Він додав, що російська піхота майже повністю діє без підтримки техніки.

"Рухаються групами по двоє-троє, скупчуються в одному місці і переходять до штурмових дій", — розповів Олексюк.

Він додав, що росіяни активно вчаться, роблять висновки і регулярно переходять до нової тактики.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:32 На Херсонщині лунали вибухи — поранення отримав молодий хлопець

Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

19:17 Після арешту Дурова російські чиновники отримали вказівку видалити листування в Telegram — росЗМІ

18:36 Центр підприємництва — одеський бізнесмен розповів, яким бачить місто в майбутньому

18:33 Народному депутату повідомили про підозру у нападі на правоохоронця та військового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:31 Український прапор замайорів у Білгородській області

18:26 У Сумах пролунав гучний вибух

18:10 Спека не поспішає відступати — в Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз погоди на завтра

18:09 У ЗСУ назвали активні ділянки фронту на Харківському напрямку

18:02 Як Індія зможе тиснути на російську економіку — Зеленський висунув припущення

19:32 На Херсонщині лунали вибухи — поранення отримав молодий хлопець

19:17 Після арешту Дурова російські чиновники отримали вказівку видалити листування в Telegram — росЗМІ

18:36 Центр підприємництва — одеський бізнесмен розповів, яким бачить місто в майбутньому

18:33 Народному депутату повідомили про підозру у нападі на правоохоронця та військового

18:31 Український прапор замайорів у Білгородській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 У Сумах пролунав гучний вибух

18:10 Спека не поспішає відступати — в Укргідрометцентрі дали невтішний прогноз погоди на завтра

18:09 У ЗСУ назвали активні ділянки фронту на Харківському напрямку

18:02 Як Індія зможе тиснути на російську економіку — Зеленський висунув припущення

17:58 На ремонт Одеського політеху виділили 18 мільйонів — ProZorro

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців