Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян arrow
Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

25 августа 2024 г. 19:18

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Подполковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Олексюк рассказал, что в ответ на эффективное минирование своих позиций украинскими защитниками российские войска перешли к пехотным штурмам. При этом они обходятся даже без поддержки техники.

Об этом Олексюк сообщил в эфире Новини.LIVE в субботу, 24 августа.

Военный рассказал о тактике врага

Военный рассказал о новейших тактиках российских захватчиков на фронте.

Например, враг активно использует FPV-дроны, постоянно меняя при этом частоты и каналы во избежание перехвата.

"Если в течение двух-трех дней им не удается долететь до наших позиций, они меняют частоты, каналы. Они не стоят на месте", — объяснил военный.

Он добавил, что российская пехота почти полностью действует без поддержки техники.

"Двигаются группами по два-три, скапливаются в одном месте и переходят к штурмовым действиям", — рассказал Олексюк.

Он добавил, что россияне активно учатся, делают выводы и регулярно переходят к новой тактике.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:32 В Херсонской области раздавались взрывы — ранения получил молодой парень

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

19:17 После ареста Дурова российские чиновники получили указание удалить переписку в Telegram — росСМИ

18:36 Центр предпринимательства — одесский бизнесмен рассказал, каким видит город в будущем

18:33 Народному депутату сообщили о подозрении в нападении на правоохранителя и военного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:31 Украинский флаг взвился в Белгородской области

18:26 В Сумах раздался громкий взрыв

18:10 Жара не спешит отступать — в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на завтра

18:09 В ВСУ назвали активные участки фронта на Харьковском направлении

18:02 Как Индия сможет давить на российскую экономику — Зеленский выдвинул предположение

19:32 В Херсонской области раздавались взрывы — ранения получил молодой парень

19:17 После ареста Дурова российские чиновники получили указание удалить переписку в Telegram — росСМИ

18:36 Центр предпринимательства — одесский бизнесмен рассказал, каким видит город в будущем

18:33 Народному депутату сообщили о подозрении в нападении на правоохранителя и военного

18:31 Украинский флаг взвился в Белгородской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 В Сумах раздался громкий взрыв

18:10 Жара не спешит отступать — в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на завтра

18:09 В ВСУ назвали активные участки фронта на Харьковском направлении

18:02 Как Индия сможет давить на российскую экономику — Зеленский выдвинул предположение

17:58 На ремонт Одесского политеха выделили 18 миллионов — ProZorro

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев