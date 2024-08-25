Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Подполковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Олексюк рассказал, что в ответ на эффективное минирование своих позиций украинскими защитниками российские войска перешли к пехотным штурмам. При этом они обходятся даже без поддержки техники.

Об этом Олексюк сообщил в эфире Новини.LIVE в субботу, 24 августа.

Военный рассказал о тактике врага

Военный рассказал о новейших тактиках российских захватчиков на фронте.

Например, враг активно использует FPV-дроны, постоянно меняя при этом частоты и каналы во избежание перехвата.

"Если в течение двух-трех дней им не удается долететь до наших позиций, они меняют частоты, каналы. Они не стоят на месте", — объяснил военный.

Он добавил, что российская пехота почти полностью действует без поддержки техники.

"Двигаются группами по два-три, скапливаются в одном месте и переходят к штурмовым действиям", — рассказал Олексюк.

Он добавил, что россияне активно учатся, делают выводы и регулярно переходят к новой тактике.