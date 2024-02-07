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Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

07 лютого 2024 р. 08:09

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20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

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20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:40 Хто може стати гідною заміною Залужному і коли Україна отримає допомогу від США — ефір

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Уночі та зранку 7 лютого російська армія атакувала українські міста ракетами та "шахедами. А президент США Джо Байден не бачить ознак того, що законопроєкт про кордон і допомогу Україні ухвалять.

Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі.

Що обговорюватимуть в ефірі

Гості нашої студії обговорять нічні та ранкові обстріли України. Як відомо, у ніч проти 7 лютого оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, у Харкові та Києві пролунала серія вибухів через ракетні удари, а в Миколаєві через ударні дрони "шахед".

Крім того, експерти звернуть увагу на слова американського президента Джо Байдена про те, що він не бачить ознак того, що законопроєкт про кордон і допомогу Україні ухвалять. За його словами, у цьому винен Дональд Трамп, який вважає, що допомога іншій країні — невигідна для нього в політичному сенсі.

Хто стане гостями Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник",
  • Володимир, позивний "Дєд" — заступник начальника Київського рекрутингового центру 3 окремої штурмової бригади (3 ОШБ),
  • Ростислав Балабан — політолог,
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання,
  • Микола Тищенко — народний депутат України,
  • Пендзин Олег — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу.

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА. 

Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві

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08:44 НБУ пом'якшив валютні обмеження — що змінилось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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