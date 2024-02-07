Обстріли України та ухвалення допомоги від США — ефір Новини.LIVE

Уночі та зранку 7 лютого російська армія атакувала українські міста ракетами та "шахедами. А президент США Джо Байден не бачить ознак того, що законопроєкт про кордон і допомогу Україні ухвалять.
Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE. Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі.
Що обговорюватимуть в ефірі
Гості нашої студії обговорять нічні та ранкові обстріли України. Як відомо, у ніч проти 7 лютого оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, у Харкові та Києві пролунала серія вибухів через ракетні удари, а в Миколаєві через ударні дрони "шахед".
Крім того, експерти звернуть увагу на слова американського президента Джо Байдена про те, що він не бачить ознак того, що законопроєкт про кордон і допомогу Україні ухвалять. За його словами, у цьому винен Дональд Трамп, який вважає, що допомога іншій країні — невигідна для нього в політичному сенсі.
Хто стане гостями Новини.LIVE
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь,
- Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник",
- Володимир, позивний "Дєд" — заступник начальника Київського рекрутингового центру 3 окремої штурмової бригади (3 ОШБ),
- Ростислав Балабан — політолог,
- Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання,
- Микола Тищенко — народний депутат України,
- Пендзин Олег — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу.
Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА.
Відтак, щонайменше чотири вибухи пролунали у Харківській області. За попередньою інформацією, росіяни завдали удару крилатими ракетами. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.
Крім того, вибухи лунали у Миколаївській та Львівській областях, а також у Києві.