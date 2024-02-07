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Обстрелы Украины и принятие помощи от США — эфир Новини.LIVE

7 февраля 2024 г. 8:09

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20:45 Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

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20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

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20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

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20:04Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

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19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

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19:05Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

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08:09 Обстрелы Украины и принятие помощи от США — эфир Новини.LIVE

6 февраля 2024
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21:13 Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

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Ночью и утром 7 февраля российская армия атаковала украинские города ракетами и "шахедами". А президент США Джо Байден не видит признаков того, что законопроект о границе и помощи Украине будет принят.

Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE. Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Что будут обсуждать в эфире

Гости нашей студии обсудят ночные и утренние обстрелы Украины. Как известно, в ночь на 7 февраля объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, в Харькове и Киеве прозвучала серия взрывов из-за ракетных ударов, а в Николаеве из-за ударных дронов "шахед".

Кроме того, эксперты обратят внимание на слова американского президента Джо Байдена о том, что он не видит признаков того, что законопроект о границе и помощи Украине будет принят. По его словам, в этом виноват Дональд Трамп, считающий, что помощь другой стране невыгодна для него в политическом смысле.

Кто станет гостями Новости.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг,
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник",
  • Владимир, позывной "Дед" — заместитель начальника Киевского рекрутингового центра 3 отдельной штурмовой бригады (3 ОШБ),
  • Ростислав Балабан — политолог,
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,
  • Николай Тищенко — народный депутат Украины,
  • Пендзин Олег — исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба.

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Так, по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Кроме того, взрывы раздавались в Николаевской и Львовской областях, а также в Киеве.

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