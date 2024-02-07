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Нова тактика чи агонія Росії — Ігнат розповів особливості ранкової масованої атаки

Нова тактика чи агонія Росії — Ігнат розповів особливості ранкової масованої атаки

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Під час масованих атак по Україні російські окупанти змінюють вектор удару, напрямок, область чи цілі. Втім, значної зміни тактики не відбувається. 

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає канал Ми — Україна. 

Ігнат прокоментував ранкову атаку РФ по Україні

За словами Юрія Ігната, під час ранкової атаки 7 лютого окупанти застосували ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. 

"Як бачите, сьогодні знищено і три ракети "Калібр", а також 26 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-55. Щодо решти ракет, то це ракети, які атакують по балістичній траєкторії: "Іскандер", С-300, а також ракета Х-22, яка є крилатою, але зрештою атакує по балістиці", — сказав Ігнат. 

Він додав, що особливої зміни тактики обстрілів немає. 

"Всі удари фактично однаково плануються, однаково застосовуються по отій тактиці застосування, про яку ми говоримо. Звичайно вони змінюють вектор удару, напрямок, область, об'єкти", — зазначив Ігнат. 

Нагадаємо, близько 06:00 7 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка була пов'язана з загрозою ракетних ударів та атакою БпЛА. Пізніше росіяни атакували країну ракетами. 

Внаслідок атаки частина споживачів Києва, Харкова та Миколаєва залишились без світла.

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