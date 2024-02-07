Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

Во время массированных атак по Украине российские оккупанты меняют вектор удара, направление, область или цели. Впрочем, значимой смены тактики не происходит.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Игнат прокомментировал утреннюю атаку РФ по Украине

По словам Юрия Игната, во время утренней атаки 7 февраля оккупанты применили ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

"Как видите, сегодня уничтожены и три ракеты "Калибр", а также 26 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-55. Что касается остальных ракет, то это ракеты, которые атакуют по баллистической траектории: "Искандер", С-300, а также ракета Х-22, которая является крылатой, но в конце концов атакует по баллистике", — сказал Игнат.

Он добавил, что особого изменения тактики обстрелов нет.

"Все удары фактически одинаково планируются, одинаково применяются по той тактике применения, о которой мы говорим. Обычно они изменяют вектор удара, направление, область, объекты", — отметил Игнат.

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Позже по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Позже россияне атаковали страну ракетами.

В результате атаки часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остались без света.