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Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

Новая тактика или агония России — Игнат рассказал особенности утренней массированной атаки

7 февраля 2024 г. 14:12

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Во время массированных атак по Украине российские оккупанты меняют вектор удара, направление, область или цели. Впрочем, значимой смены тактики не происходит.

Об этом рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает канал Мы — Украина.

Игнат прокомментировал утреннюю атаку РФ по Украине

По словам Юрия Игната, во время утренней атаки 7 февраля оккупанты применили ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

"Как видите, сегодня уничтожены и три ракеты "Калибр", а также 26 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-55. Что касается остальных ракет, то это ракеты, которые атакуют по баллистической траектории: "Искандер", С-300, а также ракета Х-22, которая является крылатой, но в конце концов атакует по баллистике", — сказал Игнат.

Он добавил, что особого изменения тактики обстрелов нет.

"Все удары фактически одинаково планируются, одинаково применяются по той тактике применения, о которой мы говорим. Обычно они изменяют вектор удара, направление, область, объекты", — отметил Игнат.

Напомним, около 06:00 7 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу, связанную с угрозой ракетных ударов и атакой БпЛА.

Позже по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Харьковской области. По предварительной информации, россияне нанесли удар крылатыми ракетами. Позже россияне атаковали страну ракетами.

В результате атаки часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остались без света.

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