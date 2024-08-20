Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Російські загарбники у ніч проти вівторка, 20 серпня, вдарили по Тернополю. Влучання сталося по одному з резервуарів на промисловому підприємстві, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 19:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;
- народний депутат від депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
- народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда.
Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:
- РФ вдарила по промисловому об'єкту Тернополя вночі, — ОВА;
- рівень хлору вище норми в 4-10 разів у більшості районів Тернополя;
- до 3000 солдатів армії РФ можуть опинитися в котлі на Курщині, — BILD;
- президент Чехії Павел вважає можливим вступ України до НАТО, поки вона частково окупована;
- Рада прийняла закон про заборону УПЦ МП, — Гончаренко;
- відповідь буде "конкретною": у МЗС РФ пригрозили Польщі щодо збиття російських ракет над Україною.