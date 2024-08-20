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Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2024 р. 17:50

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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

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13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

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13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

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17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

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Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
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23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

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21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

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Російські загарбники у ніч проти вівторка, 20 серпня, вдарили по Тернополю. Влучання сталося по одному  з резервуарів на промисловому підприємстві, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 19:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;
  • народний депутат від депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Бурміч;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко; 
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа; 
  • народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

  • РФ вдарила по промисловому об'єкту Тернополя вночі, — ОВА;
  • рівень хлору вище норми в 4-10 разів у більшості районів Тернополя;
  • до 3000 солдатів армії РФ можуть опинитися в котлі на Курщині, — BILD;
  • президент Чехії Павел вважає можливим вступ України до НАТО, поки вона частково окупована;
  • Рада прийняла закон про заборону УПЦ МП, — Гончаренко;
  • відповідь буде "конкретною": у МЗС РФ пригрозили Польщі щодо збиття російських ракет над Україною.

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17:35 Синоптики попередили про аномальну спеку завтра — де припече до +37 °C

17:35 Тимчасова непридатність — чи можна з нею виїхати за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:32 Підпалювали автомобілі військових — у низці міст затримали агентів ФСБ

17:30 В ЗСУ показали ефектні кадри влучання по ворожому складу з пальним на Харківщині

17:27 Росія вивела малі ракетні кораблі з Чорного моря до Каспійського — яка загроза

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