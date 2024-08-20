Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Російські загарбники у ніч проти вівторка, 20 серпня, вдарили по Тернополю. Влучання сталося по одному з резервуарів на промисловому підприємстві, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 19:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;

народний депутат від депутатської групи "Відновлення України" Анатолій Бурміч;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;

народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко вони обговорять такі теми:

РФ вдарила по промисловому об'єкту Тернополя вночі, — ОВА;

рівень хлору вище норми в 4-10 разів у більшості районів Тернополя;

до 3000 солдатів армії РФ можуть опинитися в котлі на Курщині, — BILD;

президент Чехії Павел вважає можливим вступ України до НАТО, поки вона частково окупована;

Рада прийняла закон про заборону УПЦ МП, — Гончаренко;

відповідь буде "конкретною": у МЗС РФ пригрозили Польщі щодо збиття російських ракет над Україною.