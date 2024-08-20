Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Российские захватчики в ночь на вторник, 20 августа, ударили по Тернополю. Попадание произошло по одному из резервуаров на промышленном предприятии, где хранились горюче-смазочные материалы.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 19:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко;
- народный депутат от депутатской группы "Відновлення України" Анатолий Бурмич;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
- народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.
Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:
- РФ ударила по промышленному объекту Тернополя ночью, — ОВА;
- уровень хлора выше нормы в 4-10 раз в большинстве районов Тернополя;
- до 3000 солдат армии РФ могут оказаться в котле Курщины, — BILD;
- президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована;
- Рада приняла закон о запрете УПЦ МП, — Гончаренко;
- ответ будет "конкретным": в МИД РФ пригрозили Польше по поводу уничтожения российских ракет над Украиной.