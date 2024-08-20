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Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

20 августа 2024 г. 17:50

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17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

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13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

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13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

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12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

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08:00Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
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23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

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23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

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17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

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15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

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13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

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13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

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12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

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08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
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23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

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23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

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17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Российские захватчики в ночь на вторник, 20 августа, ударили по Тернополю. Попадание произошло по одному из резервуаров на промышленном предприятии, где хранились горюче-смазочные материалы.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 19:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат от депутатской группы "Відновлення України" Анатолий Бурмич;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко они обсудят следующие темы:

  • РФ ударила по промышленному объекту Тернополя ночью, — ОВА;
  • уровень хлора выше нормы в 4-10 раз в большинстве районов Тернополя;
  • до 3000 солдат армии РФ могут оказаться в котле Курщины, — BILD;
  • президент Чехии Павел считает возможным вступление Украины в НАТО, пока она частично оккупирована;
  • Рада приняла закон о запрете УПЦ МП, — Гончаренко;
  • ответ будет "конкретным": в МИД РФ пригрозили Польше по поводу уничтожения российских ракет над Украиной.

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18:06 Зеленский наградил раненых бойцов в больнице Кропивницкого

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:01 Зеленский анонсировал усиление украинской ПВО — подробности

18:00 Стало известно, могут ли 60-летние военные остаться в ВСУ

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