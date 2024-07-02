Не запобігли удару по аеродрому у Миргороді — Братчук закликає покарати відповідальних осіб

Відповідальні особи, які не запобігли російському удару по Миргороду, повинні понести покарання. Водночас звинувачувати когось заздалегідь, не розібравшись у ситуації, неправильно.

Про це заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 2 липня.

Відповідальні особи повинні понести покарання

Братчук зазначив, що спочатку треба розібратися у тому, чому Росія змогла вдарити по аеродрому.

"Я не звинувачував когось конкретно. У кожному випадку треба розбиратися. Але якщо були порушення, я навіть бачив інформацію, що по Миргороду відпрацювали не так як треба. Якщо це так, то певні відповідальні особи мають понеси покарання", — сказав він.

Речник УДА додав, що Україні потрібна допомога від союзників, щоб знищувати ту зброю, якою РФ била по Миргороду.

"Якщо ми говоримо про те, чим збивати, то нам є чим збивати, але це мова і про допомогу від союзників. Нам необхідні не лише "Patriot", потрібні також ті самі ЗРК малої і середньої дальності дії. Це допоможе, зокрема, в боротьбі з дронами-розвідниками, які дійсно стали залітати глибоко, що є проблемою, яку терміново треба вирішувати", — підсумував Братчук.

Раніше полковник Збройних сил України, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що удар по аеродрому у Миргороді все ж був. Так він повідомив про певні втрати.

Нагадаємо, 1 липня Повітряні сили повідомляли про ракету у Полтавській області та удари в районі Миргорода.