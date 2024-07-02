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Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

2 июля 2024 г. 13:38

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Ответственные лица, которые не предотвратили российский удар по Миргороду, должны понести наказание. В то же время, обвинять кого-то заранее, не разобравшись в ситуации, неправильно.

Об этом заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 2 июля.

Ответственные лица должны понести наказание

Братчук отметил, что сначала нужно разобраться в том, почему Россия смогла ударить по аэродрому.

"Я бы не обвинял кого-то конкретно. В любом случае надо разбираться. Но если были нарушения, я даже видел информацию, что по Миргороду отработали не так, как надо. Если это так, то у определенные ответственные лица должны понести наказание", — сказал он.

Спикер УДА добавил, что Украине нужна помощь от союзников, чтобы уничтожать оружие, которым РФ била по Миргороду.

"Если мы говорим о том, чем сбивать, то нам есть чем сбивать, но это речь и о помощи от союзников. Нам необходимы не только "Patriot", нужны также те же ЗРК малой и средней дальности действия. Это поможет, в частности, в борьбе с дронами-разведчиками, которые действительно стали залетать глубоко, что является проблемой, которую нужно срочно решать'', — подытожил Братчук.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины, бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что удар по аэродрому в Миргороде все же был. Так он сообщил об определенных потерях.

Напомним, 1 июля Воздушные силы сообщали о ракете в Полтавской области и ударах в районе Миргорода.

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