Не лише Залужний — ким замінять Головкома ЗСУ та хто ще може втратити посаду

Окрім можливої відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під звільнення можуть потрапити інші військові керівники та навіть представники парламенту. Які посади в зоні ризику та хто, зокрема, замінить Головкома — обговорювали політолог Дмитро Васильєв та військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Кого можуть звільнити, окрім Залужного

За словами Дмитра Васильєва, іноземні партнери України дещо "втомилися" від нашого уряду, тож не виключено, що Президент може звільнити чинного прем'єр-міністра. Крім цього, можуть бути зміни у керівництві Верховної Ради.

Своєю чергою, Владислав Селезньов додав, що інформацію про відставку Валерія Залужного поширюють не просто так. Слідом за ним своє крісло може втратити й начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Що стосується заміни Головкома ЗСУ, серед претендентів на цю посаду — генерал Кирило Буданов та генерал Олександр Сирський. Лунають, за словами Селезньова, й інші прізвища, які відомі серед військових. Втім, у публічний простір вони поки не потрапляли.

"Я думаю, що зараз відбуваються відповідні консультації і пошук кандидатів. Я, звісно, залишаюсь прихильником, що не варто під час ведення бойових дій змінювати тандем Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу", — сказав військовий експерт.

Нагадаємо, з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.