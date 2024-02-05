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Не лише Залужний — ким замінять Головкома ЗСУ та хто ще може втратити посаду

05 лютого 2024 р. 16:00

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Окрім можливої відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під звільнення можуть потрапити інші військові керівники та навіть представники парламенту. Які посади в зоні ризику та хто, зокрема, замінить Головкома — обговорювали політолог Дмитро Васильєв та військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Кого можуть звільнити, окрім Залужного

За словами Дмитра Васильєва, іноземні партнери України дещо "втомилися" від нашого уряду, тож не виключено, що Президент може звільнити чинного прем'єр-міністра. Крім цього, можуть бути зміни у керівництві Верховної Ради. 

Своєю чергою, Владислав Селезньов додав, що інформацію про відставку Валерія Залужного поширюють не просто так. Слідом за ним своє крісло може втратити й начальник Генштабу Сергій Шаптала. 

Що стосується заміни Головкома ЗСУ, серед претендентів на цю посаду — генерал Кирило Буданов та генерал Олександр Сирський. Лунають, за словами Селезньова, й інші прізвища, які відомі серед військових. Втім, у публічний простір вони поки не потрапляли. 

"Я думаю, що зараз відбуваються відповідні консультації і пошук кандидатів. Я, звісно, залишаюсь прихильником, що не варто під час ведення бойових дій змінювати тандем Головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу", — сказав військовий експерт. 

Нагадаємо, з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.

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16:46 В одному з районів Києва з’явилися нові блокпости — у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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