Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Кроме возможной отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, под увольнение могут попасть другие военные руководители и даже представители парламента. Какие должности в зоне риска и кто, в частности, заменит Главкома — обсуждали политолог Дмитрий Васильев и военный эксперт, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Кого могут уволить, кроме Залужного

По словам Дмитрия Васильева, иностранные партнеры Украины несколько "устали" от нашего правительства, поэтому не исключено, что Президент может уволить действующего премьер-министра. Кроме того, могут быть изменения в руководстве Верховной Рады.

В свою очередь, Владислав Селезнев добавил, что информацию об отставке Валерия Залужного распространяют не просто так. Следом за ним свое кресло может потерять и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Что касается замены Главкома ВСУ, среди претендентов на эту должность — генерал Кирилл Буданов и генерал Александр Сырский. Раздаются, по словам Селезнева, и другие фамилии, известные среди военных. Впрочем, в публичное пространство они пока не попадали.

"Я думаю, что сейчас проходят соответствующие консультации и поиск кандидатов. Я, конечно, остаюсь сторонником, что не стоит во время ведения боевых действий менять тандем Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба", — сказал военный эксперт.

Напомним, появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шаптала. Такие изменения могут произойти в середине недели.