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Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

5 февраля 2024 г. 16:00

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16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

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13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

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Кроме возможной отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, под увольнение могут попасть другие военные руководители и даже представители парламента. Какие должности в зоне риска и кто, в частности, заменит Главкома — обсуждали политолог Дмитрий Васильев и военный эксперт, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Кого могут уволить, кроме Залужного

По словам Дмитрия Васильева, иностранные партнеры Украины несколько "устали" от нашего правительства, поэтому не исключено, что Президент может уволить действующего премьер-министра. Кроме того, могут быть изменения в руководстве Верховной Рады.

В свою очередь, Владислав Селезнев добавил, что информацию об отставке Валерия Залужного распространяют не просто так. Следом за ним свое кресло может потерять и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Что касается замены Главкома ВСУ, среди претендентов на эту должность — генерал Кирилл Буданов и генерал Александр Сырский. Раздаются, по словам Селезнева, и другие фамилии, известные среди военных. Впрочем, в публичное пространство они пока не попадали.

"Я думаю, что сейчас проходят соответствующие консультации и поиск кандидатов. Я, конечно, остаюсь сторонником, что не стоит во время ведения боевых действий менять тандем Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба", — сказал военный эксперт.

Напомним, появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шаптала. Такие изменения могут произойти в середине недели.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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