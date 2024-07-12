Не "чмобіки" — офіцер ЗСУ пояснив, чому нікому не потрібно зневажати ворога

В лавах Збройних сил України та серед цивільних українців не повинна панувати зневага до російської армії. Називаючи ворога "чмобіками" та іншими словами, вони знецінюють українських захисників.

Про це повідомив командир снайперського відділення спецпризначення ЗСУ Костянтин Прошинський на псевдо "Дід" в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 12 липня.

Чому росіян не треба називати "чмобіками"

За словами військового, його обурює, що російські бійці постійно навчаються й змінюють тактики, тож стають сильнішими.

"Ми часто чуємо, особливо від цивільних, що там якісь Ваньки, алкаші, злочинці, "зеки" тощо. Вони насправді постійно навчаються, і це не "чмобіки", з яких можна знущатися. Це справді серйозні противники", — сказав він.

Військовий також додав, що росіян набагато більше, тож вони беруть кількістю. Тому применшувати сили окупантів не варто.

"Те, що вони беруть числом — це вже має бути всім остаточно зрозуміло. Як і те, що варто змінювати свої настрої: бо як же так виходить, що потужні хлопці з ЗСУ не можуть впоратися з "чмобіками". Як?", — обурюється Прошинський.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявили, що армія Росії перекидає підкріплення у Харківську область через поповнення особового складу одного з підрозділів, який зазнав величезних втрат під час боїв.

Водночас військовий оглядач Олексій Гетьман сказав, що ПКС РФ стали менше завантажувати ракетами бомбардувальники Ту-95 через зношення механізмів таких літаків.