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Не "чмобики" — офицер ВСУ объяснил, почему никому не нужно презирать врага

Не "чмобики" — офицер ВСУ объяснил, почему никому не нужно презирать врага

12 июля 2024 г. 17:25

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В рядах Вооруженных сил Украины и среди гражданских украинцев не должно господствовать пренебрежение к российской армии. Называя врага "чмобиками" и другими словами, они обесценивают украинских защитников.

Об этом сообщил командир снайперского отделения спецназначения ВСУ Константин Прошинский с позывным "Дед" в эфире День.LIVE в пятницу, 12 июля.

Почему россиян не нужно называть "чмобиками"

По словам военного, его возмущает, что российские бойцы постоянно учатся и меняют тактики и становятся сильнее.

"Мы часто слышим, особенно от гражданских, что там какие-то Ваньки, алкаши, преступники, "зеки" и т.д. Они действительно постоянно учатся, и это не "чмобики", над которыми можно издеваться. Это действительно серьезные противники", — сказал он.

Военный также добавил, что россиян гораздо больше, поэтому они берут количеством. Поэтому умалять силы оккупантов не стоит.

"То, что они берут числом - это уже должно быть всем окончательно понятно. Как и то, что стоит менять свои настроения: как же так получается, что мощные ребята из ВСУ не могут справиться с "чмобиками". Как?" , — возмущается Прошинский.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что армия России опрокидывает подкрепление в Харьковскую область из-за пополнения личного состава одного из подразделений, понесшего огромные потери во время боев.

В то же время военный обозреватель Алексей Гетьман сказал, что ВКС РФ стали меньше загружать ракетами бомбардировщики Ту-95 из-за износа механизмов таких самолетов.

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