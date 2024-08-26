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Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

26 серпня 2024 р. 13:07

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13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

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16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

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00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

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Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, командир першої штурмової роти другого Штурмового бата Третьої штурмової на позивний "Мося" та дипломат Олександр Левченко. Зокрема, вони обговорять масований обстріл України 26 серпня.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують наслідки одного з найбільших обстрілів України. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та поранені, також багато пошкоджень в енергетиці.

Понад сто ракет різних типів та близько сотні "шахедів" зафіксували у повітряному просторі нашої держави 26 серпня. 

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13:39 Ліквідація масштабної пожежі на Одещині після ракетного удару — у ДСНС дали деталі

13:30 У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі після обстрілу України

13:22 Внаслідок удару по Краматорську поранена польська журналістка — вона не планує виїжджати з України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:16 В Укренерго назвали причини, через які регіони залишаться без світла

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