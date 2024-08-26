Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, командир першої штурмової роти другого Штурмового бата Третьої штурмової на позивний "Мося" та дипломат Олександр Левченко. Зокрема, вони обговорять масований обстріл України 26 серпня.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують наслідки одного з найбільших обстрілів України. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та поранені, також багато пошкоджень в енергетиці.

Понад сто ракет різних типів та близько сотні "шахедів" зафіксували у повітряному просторі нашої держави 26 серпня.