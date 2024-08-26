Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Radio Александр Леонов, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, командир первой штурмовой роты второго Штурмового бата Третьей штурмовой с позывным "Мося" и дипломат Александр Левченко. В частности, они обсудят массированный обстрел Украины 26 августа.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют последствия одного из самых больших обстрелов Украины. В результате атаки оккупантов есть погибшие и раненые, также много повреждений в энергетике.

Более ста ракет разных типов и около сотни "шахедов" зафиксировали в воздушном пространстве нашего государства 26 августа.