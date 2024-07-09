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Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

09 липня 2024 р. 07:19

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07:19 Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

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Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ракетного влучання у Києві зруйновано дитячий медичний заклад "Охматдит".

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • речник ДПСУ Андрій Демченко;
  • пресофіцер ДСНС Павло Петров;
  • нардеп, секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • наслідки масованої ракетної атаки;
  • початок саміту НАТО;
  • результати "мирної місії" Орбана.

Нагадаємо, в СБУ встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни били по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.  

Також ми писали, що у Києві зросла кількість жертв внаслідок російських ракетних ударів. Станом на вечір 8 липня загинуло 27 людей, з яких троє дітей та поранено 82 людини.

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