Наслідки масованої ракетної атаки та початок саміту НАТО — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали масованого удару по Україні. Внаслідок ракетного влучання у Києві зруйновано дитячий медичний заклад "Охматдит".
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- речник ДПСУ Андрій Демченко;
- пресофіцер ДСНС Павло Петров;
- нардеп, секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- наслідки масованої ракетної атаки;
- початок саміту НАТО;
- результати "мирної місії" Орбана.
Нагадаємо, в СБУ встановили, чим росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни били по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.
Також ми писали, що у Києві зросла кількість жертв внаслідок російських ракетних ударів. Станом на вечір 8 липня загинуло 27 людей, з яких троє дітей та поранено 82 людини.