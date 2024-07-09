Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли массированный удар по Украине. В результате ракетного попадания в Киеве разрушено детское медицинское учреждение "Охматдет".

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

спикер ГПСУ Андрей Демченко;

пресс-офицер ГСЧС Павел Петров;

нардеп, секретарь комитета ВРУ по интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

последствия массированной ракетной атаки;

начало саммита НАТО;

результаты "мирной миссии" Орбана

Напомним, в СБУ установили, чем россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип оружия: россияне били по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.

Также мы писали, что в Киеве возросло количество жертв в результате российских ракетных ударов. По состоянию на вечер 8 июля погибли 27 человек, из которых трое детей и ранены 82 человека.