Последствия массированной ракетной атаки и начало саммита НАТО — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли массированный удар по Украине. В результате ракетного попадания в Киеве разрушено детское медицинское учреждение "Охматдет".
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- спикер ГПСУ Андрей Демченко;
- пресс-офицер ГСЧС Павел Петров;
- нардеп, секретарь комитета ВРУ по интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- последствия массированной ракетной атаки;
- начало саммита НАТО;
- результаты "мирной миссии" Орбана
Напомним, в СБУ установили, чем россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип оружия: россияне били по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.
Также мы писали, что в Киеве возросло количество жертв в результате российских ракетных ударов. По состоянию на вечер 8 июля погибли 27 человек, из которых трое детей и ранены 82 человека.