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Нардепка заявила про необхідність заповнювати місця, що звільняються у лавах ЗСУ

Нардепка заявила про необхідність заповнювати місця, що звільняються у лавах ЗСУ

13 липня 2024 р. 04:15

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В Україні кількість військовослужбовців у рази менше за кількість представників сфери обслуговування. У співвідношенні це має такий вигляд: воює один, а за обслуговування відповідають 10–12 людей.

Про це в п'ятницю, 12 липня, в ефірі Вечір.LIVE заявила нардепка, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход.

Що каже нардепка щодо мобілізації до лав війська

"Завдяки відповідній програмі ми повинні зрозуміти, скільки людей потенційно може бути призвано, оскільки всі дані застарілі. Люди гинуть або отримують поранення, тому вони виходять зі складу ЗСУ. І ці місця, які звільняються, потрібно заповнювати кимось", — наголосила Скороход.  

Раніше ексочільник "Азову", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в армії побільшало добровольців. Зокрема це зумовлене тим, що добровольці можуть самостійно обирати підрозділ, в якому служитимуть.

Нагадаємо, зазвичай громадяни, які добровільно долучаються до ЗСУ, підписують контракт на певний період, однак за нинішніх умов можливі й інші варіанти. Зокрема, добровольця можуть мобілізувати до військової частини або лав територіальної оборони.

Також ми розповідали, що громадяни, які не мають досвіду військової служби, після мобілізації навчаються у центрах підготовки. У підрозділи, які залучені до бойових дій, їх можуть направити не раніше ніж після 7–20 днів тренувань.

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