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Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

Нардеп заявила о необходимости заполнять освобождаемые места в рядах ВСУ

13 июля 2024 г. 4:15

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В Украине количество военнослужащих в разы меньше числа представителей сферы обслуживания. В соотношении это выглядит так: воюет один, а за обслуживание отвечают 10–12 человек.

Об этом в пятницу, 12 июля, в эфире Вечір.LIVE заявила нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход.

Что говорит нардеп касательно мобилизации в ряды войска

"Благодаря соответствующей программе мы должны понять, сколько людей потенциально может быть призвано, поскольку все данные устаревшие. Люди гибнут или получают ранения, поэтому они выходят из состава ВСУ. И эти освобождаемые места нужно заполнять кем-то", — подчеркнула Скороход.

Ранее экс-глава "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что после принятия нового закона о мобилизации в армии увеличилось количество добровольцев. В частности, это обусловлено тем, что добровольцы могут самостоятельно выбирать подразделение, в котором будут служить.

Напомним, обычно граждане, добровольно приобщающиеся к ВСУ, подписывают контракт на определенный период, однако в нынешних условиях возможны и другие варианты. В частности, добровольца могут мобилизовать в воинскую часть или ряды территориальной обороны.

Также мы рассказывали, что граждане, не имеющие опыта военной службы, после мобилизации учатся в центрах подготовки. В подразделения, которые задействованы в боевых действиях, их могут направить не раньше чем после 7–20 дней тренировок.

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